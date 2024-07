Arrivano le deleghe per gli assessori di San Mauro Castelverde. Il sindaco Peppino Minutilla ha affidato a Santina Pedevillano, che è anche vicesindaco, la sanità, i servizi sociali, i rapporti con la cittadinanza e con il Consiglio comunale e il decoro urbano. Ad Angelo Alfonso i servizi a rete, urbanistica, manutenzione, agricoltura e servizi cimiteriali. Ad Antonino Daino sono andate le politiche giovanili, turismo, spettacolo, sport, attività produttive, promozione, comunicazione e Polizia municipale. A Matteo Mazzola sono state affidate le deleghe pubblica istruzione, cultura, bilancio e patrimonio. Il sindaco ha tenuto per se i lavori pubblici, il personale e i rapporti sovracomunali. Con l’assegnazione delle deleghe agli assessori, che segue l’elezione del Presidente del Consiglio nella persona di Mauro Martino e Giusy Nicolosi quale vice presidente, la nuova amministrazione è definitivamente pronta per continuare il percorso già avviato da Peppino Minutilla riconfermato alla guida di San Mauro Castelverde





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.