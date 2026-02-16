San Mauro Castelverde compie un importante passo verso una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. Sono stati infatti acquistati un pulmino a 9 posti e un moderno scuolabus da 20 posti, mezzi pensati per supportare persone con disabilità e anziani, nell’ambito del progetto sulle “Infrastrutture Sociali” avviato la scorsa estate.

La nuova dotazione va a rafforzare servizi già attivi come l’assistenza domiciliare, l’accompagnamento nelle attività quotidiane, l’animazione sociale e i momenti di aggregazione. Da qualche mese, inoltre, è partita l’attività motoria domiciliare, che nei prossimi mesi si sposterà all’esterno nelle zone “Ex Ospedaletto”, dove sarà allestita la nuova area “Play Zone” con attrezzature dedicate all’attività fisica.





Inoltre, il parco macchine comunale si arricchisce anche di una nuova autovettura, che sostituisce la vecchia Punto, ormai fuori uso. Un investimento che testimonia l’impegno dell’amministrazione nel garantire servizi efficienti e di qualità.

“Questi nuovi mezzi – dichiara il sindaco Giuseppe Minutilla – rappresentano non solo un rinnovamento del nostro parco veicoli, ma soprattutto una concreta risposta alle esigenze delle fasce più fragili della nostra popolazione. San Mauro Castelverde vuole essere un comune dove nessuno viene lasciato indietro. Con queste iniziative – continua il sindaco – investiamo in una comunità più solidale, aperta e vicina ai cittadini. È nostro dovere mettere in campo ogni risorsa possibile per migliorare la qualità della vita e favorire l’inclusione sociale”.

