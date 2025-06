Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la quinta edizione del Festival di Poesia “Paolo Prestigiacomo”, diretto da Fabrizio Ferreri.

Anche quest’anno, alla poesia si sono affiancati la musica e il cinema, contribuendo a rendere il festival più dinamico, attrattivo e capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Tra le novità e le conferme di questa edizione, spicca il format del “Processo Letterario”, utilizzato per la presentazione dei libri vincitori. Un modo originale di raccontare la letteratura e la poesia, attraverso un vero e proprio processo simbolico, con accusa e difesa che hanno analizzato in profondità le opere presentate. Il format ha riscosso grande apprezzamento sia dal pubblico presente che dagli autori, che hanno visto le proprie opere esplorate con attenzione e competenza.

Ad essere “processati” sono stati i libri “Quaternarium” (Interno Libri, 2024) di Gianluca Furnari, vincitore della categoria Under 35, e “La materia del contendere” (Garzanti Libri, 2024) di Giancarlo Pontiggia, vincitore della categoria Assoluto.

Due giornate intense, all’insegna della memoria, della cultura, del cinema e dello sport. Tra i momenti più coinvolgenti, le Mini-Olimpiadi organizzate dall’ASD Polisportiva San Mauro Castelverde, che hanno animato il centro del paese coinvolgendo bambini e famiglie in un clima di festa. Particolarmente sentito il momento commemorativo in ricordo di Paolo Polizzotto, con l’intervento dei familiari e di chi ha avuto modo di conoscerlo. Polizzotto è stato uno degli artefici dell’istituzione del concorso di poesia dedicato a Paolo Prestigiacomo.

Sport e narrazione si sono intrecciati nello spettacolo “Da Atene a San Mauro… Gli Eroi Olimpici”, a cura dell’ASD Polisportiva, andato in scena al Teatro Comunale, che ha anche ospitato la rassegna cinematografica “Corti d’Autore – Immaginare la Sicilia”, curata da Beppe Manno. Il pomeriggio di domenica ha visto Corso Umberto animarsi con la suggestiva sfilata “Poesia in Movimento”, organizzata dall’Associazione I Cavalieri di San Mauro. A chiudere in bellezza il festival, il tradizionale Concerto della Banda Musicale di San Mauro Castelverde, a cura dell’Associazione Culturale e Musicale “L’Eremo”, che ha regalato al pubblico un momento di intensa emozione in Piazza Municipio, suggellando un’edizione ricca di poesia, riflessione e senso di comunità.

“Il Festival di Poesia ‘Paolo Prestigiacomo’ – ha detto il sindaco Giuseppe Minutilla – rappresenta per la nostra comunità non solo un appuntamento culturale di rilievo, ma un momento di condivisione autentica, che unisce generazioni, sensibilità e linguaggi diversi. Siamo orgogliosi di ospitare ogni anno poeti, artisti, studiosi e appassionati che, attraverso la poesia, rendono omaggio a Paolo Prestigiacomo e al nostro borgo. Questa quinta edizione – continua Minutilla – ha confermato la forza del progetto, arricchendosi di nuove forme espressive e rafforzando il legame tra cultura e territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: organizzatori, associazioni, volontari e cittadini. Insieme stiamo costruendo qualcosa di duraturo, che dà valore alla memoria e guarda con fiducia al futuro.”





