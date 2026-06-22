Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo la giornata di ieri domenica 21 giugno a San Mauro Castelverde, dedicata al XIII Premio e Festival di Letteratura “Paolo Prestigiacomo” e alla prima edizione della Residenza d’Artista, appuntamento che ha intrecciato in modo originale arte contemporanea, scrittura, memoria e valorizzazione del territorio.

Il pomeriggio si è aperto con “Il respiro del paesaggio”, presentazione delle opere pittoriche realizzate durante la residenza artistica da Marisa Battaglia e Judith Boy. I lavori, nati dall’osservazione diretta del borgo, dei suoi colori, delle sue atmosfere e delle sue stratificazioni culturali, hanno restituito una lettura contemporanea e profondamente evocativa di San Mauro Castelverde, suscitando interesse e apprezzamento da parte del pubblico presente.





Particolarmente significativa è stata anche la presentazione del “Grimorio di San Mauro Castelverde”, l’opera letteraria di Paola Silvia Dolci, che ha vinto il premio Prestigiacomo 2026. Il testo, nato dall’esperienza di residenza vissuta dall’autrice nel borgo madonita, si è rivelato uno dei momenti più intensi dell’intera manifestazione. Attraverso una scrittura che unisce poesia, prosa poetica e frammenti oracolari, l’opera restituisce un’immagine originale e simbolica di San Mauro Castelverde, trasformando paesaggi, memorie, leggende e gesti quotidiani in materia narrativa e visionaria.

La giornata si è conclusa con l’evento “La Sicilia in altra veste” ideato da Marisa Battaglia e Judith Boy, condotto da Alessandro Cassata, che ha portato in scena una suggestiva sfilata artistica ispirata ai colori, alle forme e ai paesaggi dell’isola.





L’intera manifestazione ha confermato il valore della Residenza d’Artista e del Premio Paolo Prestigiacomo come strumenti di rigenerazione culturale, promozione del territorio e costruzione di nuove relazioni tra artisti, cittadini e patrimonio locale. Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale di San Mauro Castelverde, guidata dal sindaco Giuseppe Minutilla, che ha creduto con convinzione nella capacità della cultura di generare crescita, partecipazione e nuove opportunità per il borgo, e grazie al lavoro del direttore scientifico Fabrizio Ferreri, impegnato nella progettazione e nel coordinamento delle attività culturali legate al programma di rigenerazione.





«La qualità delle opere presentate – sottolinea il sindaco Giuseppe Minutilla – confermano che investire nella cultura significa investire nel futuro della nostra comunità. La prima Residenza d’Artista e il Premio Paolo Prestigiacomo hanno dato vita a un’esperienza autentica, capace di mettere in relazione persone, linguaggi, memorie e visioni. San Mauro Castelverde si conferma così un luogo in cui il patrimonio culturale non viene soltanto custodito, ma diventa occasione concreta di produzione artistica, confronto e crescita collettiva. Ringrazio le artiste, la scrittrice, gli organizzatori, il direttore scientifico e tutti i cittadini che hanno contribuito al successo di questa iniziativa».





La giornata di ieri, 21 giugno, consegna dunque a San Mauro Castelverde un risultato importante: non solo la riuscita di un evento culturale di grande qualità, ma anche la conferma di un percorso che guarda alla cultura come leva strategica di sviluppo, coesione e attrattività. Un’esperienza che rafforza la vocazione del Premio e Festival di Letteratura “Paolo Prestigiacomo” a essere non soltanto un riconoscimento letterario, ma un vero e proprio laboratorio permanente di idee, linguaggi e visioni condivise.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR – Attrattività dei Borghi, Linea B, finalizzato alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli centri attraverso progetti innovativi capaci di coinvolgere artisti, cittadini e visitatori.

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