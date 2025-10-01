Giuseppe Lombardo: “Centralità e dignità della persona al centro dell’azione autonomista”

Danilo Parasole: “Un valore aggiunto nelle nostre politiche”

E’ stata ufficialmente inaugurata a San Michele di Ganzaria la nuova Comunità alloggio per anziani “Casa Mia” che nasce in via Sottotenente La Rosa.

Di proprietà del Comune, la struttura assegnata con evidenza pubblica è stata aggiudicata alla cooperativa “METIS” che grazie ad un progetto migliorativo ha completato l’arredamento.

Si tratta di un momento storico per la comunità locale, che da tempo attendeva la riapertura della struttura dedicata al benessere e alla serenità della terza età.





Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali, operatori sanitari, volontari e numerosi cittadini, tutti uniti nel celebrare l’apertura di uno spazio pensato per accogliere gli anziani con rispetto, professionalità e calore umano.

Tra i presenti al taglio del nastro il deputato regionale di Grande Sicilia On. Giuseppe Lombardo che ha sottolineato il valore sociale e umano dell’iniziativa: “La centralità e la dignità della persona sono al centro dell’azione parlamentare autonomista. In questa direzione va l’intervento normativo della legge 01/2023 con cui abbiamo contribuito alla realizzazione della comunità alloggio per anziani nel comune di San Michele di Ganzaria, dotando di un’adeguata dimora residenziale un territorio in cui si registra un aumento considerevole della popolazione anziana”.





Il Sindaco Danilo Parasole ha sottolineato “l’importanza della riapertura di questi luoghi come un progetto di riqualificazione che crea, sviluppo, economia e posti di lavoro. Un valore aggiunto nelle nostre politiche amministrative che si incastona nel raggiungimento di un altro obiettivo del programma sottoscritto con i cittadini”.

“Casa Mia” è ora pronta ad accogliere i suoi primi ospiti, con l’impegno costante di offrire loro una vita serena, attiva e piena di affetto sotto la guida di personale qualificato.

