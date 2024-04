San Sebastiano Contemporary/ Casa Bramante diventa fucina di giovani artisti provenienti da tutto il mondo. Un luogo incontaminato all’arte contemporanea, quello di Palazzolo Acreide, prima che ci mettesse piede l’artista Davide Bramante e che ha ospitato negli anni artisti come Francesco Lauretta, Luigi Presicce, Mario Cucinella, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Corrado Levi e altri. Il borgo ibleo ha promosso ne mesi di gennaio, febbraio e marzo le residenze d’arte di artisti selezionati attraverso un bando pubblico che ha coinvolto le Accademie di belle Arti italiane e che hanno fatto parte del progetto “Young & Forever young”, patrocinato dall’assessorato alla Cultura di Palazzolo Acreide.

Al termine di ogni residenza si è realizzato un Open studio con la mostra delle opere realizzate durante il soggiorno gratutito. Le residenze in origine dovevano essere solo tre ma vista la numerosa richiesta di partecipazione (circa 40 domande), l’artista siracusano insieme al docente di Storia di Lettere Vincenzo Perez ha aperto anche ad altri artisti che hanno partecipato alle mostre con alcune opere. San Sebastiano Contemporary è diventato a pieno titolo luogo di aggregazione, connessione, confronto e crescita, sia artistica che sociale. L’ultima residenza d’arte ha visto in esposizione gli artisti Carolina Prieto (Colombia), Zhang Yi (Cina), Sebastiano Branca (Palazzolo Acreide) e Corrado Vincelli.

Ultima di un ciclo di tre residenze che ha portato il borgo ibleo al centro di una rete di artisti provenienti da tutto il mondo. “Siamo il vivaio dell’Arte giovane internazionale – afferma con orgoglio l’artista Davide Bramante -. Palazzolo Acreide è stato il banco di prova per circa quaranta giovani iscritti da Nord a Sud nelle nostre Accademie di belle Arti. Da San Sebastinao Contemporary / Casa Bramante hanno avuto la possibilità di realizzare le loro opere e di mostrarle per la prima volta. Tra bellezza paesaggistica, archeologia e arte medievale adesso c’è anche un luogo per l’arte contemporanea”. Le residenze hanno ospitato nei mesi scorsi anche gli artisti: Gabriele Siniscalco, Matteo Faraci, Patrizia Leonino, Alessandra Licitra, Giulia Castoldi, Luca Granato, Eric Silverio e Ruslan Shegai. Diversi gli stili, diverse le tecniche utilizzate: dalla fotografia alle installazioni e alla pittura.

Una delle mission dello spazio è quella di dare supporto ai giovani che si affacciano al mondo dell’arte per far conoscere la propria creatività. “Residenza dopo residenza, mostra dopo mostra – prodegue Bramante – ho notato un certo interesse da parte della gente che è aumentata incontro dopo incontro. È entrata in galleria per curiosità, interesse, per amicizia o semplicemente perché accompagnavano qualcuno. Alla fine però restavano, emozionati e coinvolti dalla magia di quello che c’era intorno”.

