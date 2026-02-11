Nel giorno dedicato all’amore, Palermo sceglie di trasformare San Valentino in un gesto concreto di solidarietà. Il 14 febbraio, in Piazza Castelnuovo, dalle 10 alle 19, i fotografi di Confartigianato Imprese Palermo lasceranno i propri studi per incontrare i cittadini e mettere il loro talento al servizio di una causa sociale, dando vita all’iniziativa “Ritratti d’Autore”.

L’evento unisce artigianato, arte e impegno civile, con un obiettivo chiaro: trasformare un ritratto professionale in un aiuto reale per le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). I fotografi realizzeranno gratuitamente ritratti dedicati all’amore e ai legami affettivi, invitando i partecipanti a sostenere, attraverso una donazione volontaria, le attività di Aisla Palermo, associazione di riferimento sul territorio per il supporto ai malati di SLA e alle loro famiglie.





La scelta di piazza Castelnuovo, uno dei salotti urbani più eleganti della città, intende valorizzare lo spazio pubblico e restituirgli centralità attraverso un’iniziativa che celebra la bellezza, la professionalità artigiana e il senso di comunità. I fotografi di Confartigianato, veri custodi della memoria visiva della città, metteranno a disposizione attrezzature e competenze in un allestimento pensato per integrarsi armoniosamente con il contesto urbano.

“Ritratti d’Amore” rappresenta anche un messaggio forte sul ruolo sociale dell’artigianato: un tessuto produttivo vivo, presente e attento ai bisogni dei più fragili, capace di fare rete con il mondo dell’associazionismo e di contribuire a iniziative di valore che superano i confini locali.

Un’iniziativa che vuole essere un momento di raccordo tra la città e i suoi fotografi.

Gli scatti saranno realizzati tra gli altri da Francesco Baiamonte, Luigi Licata, Riccardo Richiusa, Ivan Schirmenti e Marco Torcivia.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.