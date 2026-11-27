Anche la Sicilia protagonista della mobilitazione nazionale della sanità privata accreditata e del comparto sociosanitario. Questa mattina a Roma, presso il Club House di piazza Montecitorio, 34 organizzazioni nazionali e territoriali hanno rivolto un appello congiunto a Governo e Parlamento affinché intervengano per correggere la disciplina sulla concorrenza in sanità introdotta nel 2022, confermando lo stato di agitazione delle categorie rappresentate.

Tra i principali promotori dell’iniziativa Conf Salute Healthcare , con il contributo determinante del suo Dipartimento Sicilia. A rappresentare l’associazione nazionale è stato Luigi Marano, presidente del Dipartimento siciliano, al quale sono state affidate le conclusioni della conferenza stampa e la presentazione delle istanze condivise dall’intero fronte interassociativo. Almeno 17mila strutture sanitarie e sociosanitarie, 150mila posti letto ospedalieri e residenziali e oltre 150 milioni di prestazioni annue, pari a più di 410mila al giorno: è la dimensione della rete rappresentata dalle organizzazioni promotrici.





«Affossare la sanità privata accreditata significa affossare il Servizio sanitario nazionale – dichiara Luigi Marano, presidente del Dipartimento Sicilia di Conf Salute Healthcare –. Non siamo di fronte a una semplice vertenza di categoria, ma a una questione che riguarda direttamente il diritto alla salute dei cittadini. In molti contesti locali, dove garantire un accesso omogeneo alle cure rappresenta già una sfida importante, la chiusura o il ridimensionamento dei presìdi territoriali rischierebbe di aggravare le criticità esistenti, aumentando le liste d’attesa e la distanza delle persone dai servizi sanitari e assistenziali».

Al centro della mobilitazione il rischio che le procedure periodiche di selezione degli erogatori accreditati, attraverso criteri prevalentemente dimensionali ed economico-finanziari, favoriscano i fondi d’investimento e le grandi concentrazioni societarie, penalizzando le piccole e medie imprese, le cooperative sociali e gli enti del Terzo settore, con ricadute anche sull’occupazione e sulla capacità di investimento delle aziende.





Le 34 organizzazioni chiedono di superare il meccanismo generalizzato delle selezioni periodiche, garantendo la continuità degli accordi con le strutture che mantengono i requisiti di accreditamento e rispettano gli standard qualitativi, e prevedendo nuove procedure per rispondere a ulteriori fabbisogni assistenziali o riassegnare prestazioni effettivamente disponibili. «Una normativa nata per favorire la concorrenza rischia paradossalmente di cancellarla, concentrando l’offerta nelle mani di pochi grandi operatori – prosegue Marano –. Non chiediamo privilegi né deroghe ai controlli, ma regole che premino la qualità delle cure, il radicamento territoriale e la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini, garantendo alle imprese le condizioni per programmare investimenti, innovare e tutelare l’occupazione. Come Conf Salute Healthcare, a livello nazionale e attraverso il nostro Dipartimento Sicilia, continueremo a portare avanti questa battaglia nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e, soprattutto, dei pazienti». In assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni, il fronte interassociativo si riserva di promuovere ulteriori iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale.

Luogo: Palermo

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