In occasione del recente rimpasto nella Giunta Regionale Siciliana, l’ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari), augura buon lavoro al neo- assessore Caruso auspicando l’avvio di una nuova fase di dialogo e collaborazione istituzionale cogliendo l’occasione per suggerire al nuovo assessore alla salute diverse priorità strategiche per affrontare le criticità strutturali del sistema isolano come l’abbattimento delle liste d’attesa; la revisione dei budget e tariffe; il rinnovo dei contratti (CCNL) e personale; la riorganizzazione territoriale e PNRR,



«Rivolgiamo al nuovo Assessore i migliori auguri per l’importante incarico che assume in una fase particolarmente delicata per la sanità siciliana» – dichiara Domenico Arena, Presidente di Aris Sicilia. «Le sfide sono rilevanti e richiedono un approccio concreto, fondato su confronto e responsabilità condivisa tra tutti gli attori del sistema».





Nel ringraziare l’Assessore uscente, inoltre, Daniela Faraoni, Aris Sicilia ribadisce la propria disponibilità a un confronto costruttivo, nella consapevolezza del ruolo complementare tra pubblico e privato nella tutela della salute. «Come Associazione di ispirazione religiosa e senza scopo di lucro – aggiunge Arena – operiamo ponendo al centro la persona e il diritto alla cura, contribuendo con le nostre strutture al servizio sanitario regionale». Aris Sicilia conferma il proprio impegno a collaborare per migliorare l’accesso alle cure, la qualità dei servizi e la sostenibilità del sistema, nell’interesse dei cittadini.



Luogo: RAGUSA, SICILIA

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