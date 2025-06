Saranno stabilizzati oggi 44 Oss dell’Asp di Palermo. A darne l’annuncio il segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’Asp di Palermo, Gaetano Mazzola, che ha aggiunto: “È un importante risultato frutto dell’accordo regionale siglato dalla Cisl Fp Sicilia con l’assessorato regionale alla Salute. Va riconosciuto il grande lavoro compiuto dalla direzione generale dell’azienda per la stabilizzazione del personale precario”. Mazzola ha anche reso noto che, in base alle indicazioni emerse nel recente incontro con il management aziendale, è stato aggiornato il piano triennale del fabbisogno. “A breve saranno avviate le procedure per la mobilità, l’assunzione e la stabilizzazione di diverse figure professionali – ha affermato Mazzola – quali Oss, ingegneri civili, assistenti informatici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali, autisti, tecnici di radiologia e magazziniere”.





