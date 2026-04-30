Di ieri la dichiarazione dell’On. Schifani che annunziava la sostituzione all’Assessorato di Piazza Ottavio Ziino della Dr.ssa Daniela Faraoni con il Dr. Marcello Caruso, che era già stato assessore comunale e provinciale a Palermo oltre che Presidente della SAS e della AMIA.

“Non posso che ringraziare la Dr.ssa Daniela Faraoni per il lavoro sin qui svolto presso l’Assessorato della Salte della Regione Sicilia; faccio inoltre i migliori auguri per il suo nuovo incarico al nuovo Assessore il Dr. Marcello Caruso certo che il suo impegno e la sua professionalità non saranno da meno di quelli del suo predecessore, Confintesa Sanità, come al solito, è e sarà sempre disponibile ad un confronto propositivo e costruttivo in un momento storico poi di grande importanza per la sanità italiana e siciliana nello specifico”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.

Luogo: Segreteria Regionale Confintesa Sanità Sicilia, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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