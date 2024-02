“Sulla designazione dei manager della sanità in Sicilia si reitera l’ennesimo pasticcio del governo Schifani. Come su tutto il resto anche sui manager della sanità in fondo non c’è un accordo tra i partiti che fanno parte della ex maggioranza; sono ormai gli uni contro gli altri.” Lo dichiara Mario Giambona Vice-capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana nella giornata in cui è convocata la commissione Affari Istituzionali per discutere delle nomine. “Non è nemmeno chiaro , Continua Giambona, ciò che avverrà nelle prossime sedute della commissione, al momento soltanto approfondimenti. Segno che non c’è la volontà da parte di alcuni gruppi di chiudere presto la partita. Su queste nomine, pesa una enorme responsabilità da parte di Renato Schifani che prima aveva dichiarato che eventuali conferme avrebbero rappresentato soltanto l’eccezione e che avrebbe confermato solamente chi ha lavorato bene e che nessun diktat avrebbe subito dai partiti. Ebbene tutto il contrario. Metà degli attuali manager sono in predicato di essere confermati, due direttori sanitari promossi. Evidentemente Schifani non ha capito che la sanità è allo sfascio totale e che serve un segnale di discontinuità rispetto alle vecchie logiche di spartizione delle poltrone. Ha fallito, piegandosi alla lottizzazione imposta dai partiti.” A questo punto , conclude Giambona, “dovrà essere lo stesso Schifani a spiegare ai siciliani come intende migliorare la sanità in Sicilia se sta confermando buona parte dell’impianto che ne ha determinato il collasso.”

Luogo: palermo, piazza del parlamento, 1

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.