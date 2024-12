Con l’inizio del 2025, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Palermo rinnova il proprio impegno a supportare gli infermieri, veri pilastri del sistema sanitario, in un contesto di continui cambiamenti e crescenti sfide. “La nostra professione – afferma il presidente dell’OPI di Palermo, Antonino Amato – è fondamentale per il benessere della collettività. Gli infermieri sono al centro delle cure, dall’ospedale al territorio, e svolgono un ruolo insostituibile nell’educazione alla salute, nella prevenzione e nella gestione delle emergenze. Nel 2025 dobbiamo consolidare la nostra presenza e il nostro valore, affrontando con coraggio i cambiamenti del settore sanitario”.

“Gli infermieri – prosegue il presidente – sono professionisti in grado di prendere decisioni autonome, di collaborare con altre figure sanitarie e di garantire un’assistenza di qualità. Dobbiamo continuare a lavorare per il riconoscimento del nostro ruolo. Il 2025 deve essere l’anno in cui gli infermieri riaffermano il loro valore in un sistema sanitario che non può fare a meno del loro contributo. Siamo pronti a lavorare insieme per una sanità sempre più vicina alle persone e per una professione sempre più forte e riconosciuta”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.