Il parlamentare Filippo Scerra e il deputato regionale Carlo Gilistro, entrambi del Movimento 5 Stelle, hanno effettuato questa mattina un sopralluogo presso l’ospedale di Lentini. Con loro anche Maria Cunsolo, consigliere comunale di Lentini del M5S.

I tre hanno visitato, in particolare, i reparti di Pediatria e il Pronto Soccorso, accompagnati dal direttore di presidio.

“Questo è un ospedale importante e sarebbe un errore considerarlo o trattarlo come minore. Basti pensare che serve un bacino di utenti che incrocia le province di Catania e Siracusa. Nel corso della visita, abbiamo potuto apprezzare la professionalità del personale in servizio, che in questa fase deve supplire con mille sforzi ad una carenza di organico che purtroppo caratterizza la sanità italiana. Ed è su questo aspetto, insieme alla necessità di potenziare i reparti dell’Ospedale di Lentini, che stiamo concentrando il nostro impegno, con azioni congiunte a Roma ed a Palermo. Azioni che guardano all’intera rete ospedaliera della provincia di Siracusa”, le parole dei due esponenti cinquestelle.

Maria Cunsolo ha ringraziato gli onorevoli Scerra e Gilistro, “la loro presenza in visita all’ospedale di Lentini è i segnale di quanto il Movimento 5 Stelle sia vicino a questa comunità ed al tema della qualità dell’offerta sanitaria a Lentini e nella zona nord della provincia di Siracusa”.

