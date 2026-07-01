La Cisl Fp Sicilia esprime le proprie congratulazioni e augura buon lavoro a Tatiana Agelao, nominata dirigente generale del dipartimento della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute. Per il sindacato si tratta di un passaggio significativo in un settore che riveste un ruolo decisivo per la tenuta e l’evoluzione del sistema sanitario regionale, chiamato a gestire la programmazione dei servizi, l’organizzazione delle reti e l’attuazione degli interventi previsti dal Pnrr e dalla riforma dell’assistenza territoriale.





«Alla dottoressa Agelao – dichiarano il segretario generale Daniele Passanisi e il segretario regionale con delega alla Sanità Marco Corrao – rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che saprà mettere a disposizione dell’Amministrazione regionale le competenze e l’esperienza maturate negli anni, nell’interesse della sanità siciliana, dei lavoratori e dei cittadini».





La Cisl Fp Sicilia sottolinea come questa nomina rappresenti anche l’occasione per richiamare l’urgenza di completare le nomine dei direttori generali delle Asp di Siracusa, Trapani, Agrigento e del Policlinico di Messina.

«In questo momento delicato – concludono Passanisi e Corrao – con la riorganizzazione della rete ospedaliera non ancora conclusa a causa dei rilievi evidenziati dal ministero della Salute e con la definizione di quella territoriale, finanziaria con i fondi del Pnrr, è fondamentale avere una governance ben strutturata in tutte le aziende del territorio siciliano e chiudere definitivamente con la pagina dei commissariamenti».

Luogo: Palermo

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