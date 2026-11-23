Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp annunciano la mobilitazione dei lavoratori della sanità privata accreditata in occasione del sit-in che si terrà giovedì 3 dicembre, dalle 10 alle 13, davanti a palazzo d’Orléans a Palermo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su una vertenza che coinvolge migliaia di professionisti del settore, impegnati quotidianamente nell’assistenza e nella cura dei cittadini. Dopo oltre otto anni di attesa per il rinnovo del contratto nazionale nei settori della sanità privata e quattordici anni in quelli del socio-sanitario-assistenziale Aris e Aiop, lavoratrici e lavoratori chiedono il riconoscimento dei propri diritti e condizioni economiche e normative adeguate al ruolo che svolgono all’interno del sistema sanitario.





Le organizzazioni sindacali sottolineano come questo personale continui a garantire servizi essenziali e a contribuire in maniera determinante alla risposta ai bisogni di salute della popolazione, operando spesso nelle stesse condizioni professionali dei colleghi del comparto pubblico. Una situazione che rende sempre più evidente l’esigenza di superare le attuali disparità contrattuali e retributive.

Al centro della mobilitazione vi sono le richieste di un immediato rinnovo contrattuale, di una maggiore valorizzazione delle professionalità del settore, di salari adeguati, di migliori condizioni di lavoro e di maggiori tutele in materia di sicurezza. Temi che riguardano non soltanto i lavoratori, ma anche la qualità dell’assistenza e la tenuta complessiva del sistema sanitario. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp Sicilia chiedono inoltre un intervento concreto della Regione Siciliana affinché venga avviato un confronto capace di individuare soluzioni certe e garantire il pieno rispetto dei contratti collettivi nelle strutture accreditate.





«Questa è una battaglia di dignità, giustizia e rispetto per chi ogni giorno si prende cura della salute dei cittadini», affermano unitariamente le organizzazioni sindacali. «Non chiediamo privilegi, ma il riconoscimento di diritti che attendono da troppo tempo una risposta. Per questo invitiamo lavoratrici, lavoratori e cittadini a partecipare e sostenere la mobilitazione del 3 dicembre». L’appuntamento è dunque fissato davanti a palazzo d’Orléans per una giornata di protesta e sensibilizzazione che punta a riportare al centro dell’agenda politica e istituzionale una vertenza che non può più essere rinviata (nella foto i tre segretari regionali Francesco Fucile per la Fp Cgil, Daniele Passanisi per la Cisl Fp e Salvatore Sampino per la Uil Fp Sicilia).

Luogo: Palermo

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