“Il numero di 3.300 referti istologici inevasi dall’Asp di Trapani è l’ennesima prova del fallimento del sistema sanitario regionale, frutto delle scelte politiche di Renato Schifani. Un sistema che, purtroppo, si è costruito attorno a logiche di potere, senza mettere al centro la salute dei cittadini siciliani. Come Partito Democratico, abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare per ottenere chiarimenti su una questione che sta mettendo seriamente a rischio la salute di migliaia di siciliani”. Con queste parole, il vice-presidente del gruppo parlamentare del PD, Mario Giambona, si è espresso sul caso dei 3300 referti istologici inevasi dall’Asp di Trapani.





“È fondamentale individuare e responsabilizzare chi ha causato questo disastro, ossia i manager nominati dalla politica della maggioranza di centro-destra siciliana, che troppo spesso hanno dimostrato di non essere all’altezza del loro ruolo. A questo si aggiungono le gravi osservazioni della Corte dei Conti, che evidenziano le falle di un sistema sanitario regionale ormai allo sbando. Il Partito Democratico non si tirerà indietro: continueremo a batterci per un servizio sanitario efficiente e accessibile per tutti i siciliani. Questo quadro drammatico è emerso anche dalle visite che noi del Pd stiamo compiendo nelle strutture sanitarie siciliane, documentando con attenzione la situazione che, purtroppo, conferma la gravità della crisi”.





