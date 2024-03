Le sfide delle professioni sanitarie in Italia e nel mondo. Le strategie, gli scenari, i problemi che oggi chi vive nel mondo della sanità si trova ad affrontare. Sono questi gli obiettivi della I conferenza internazionale “Strategie globali per un’assistenza sanitaria equa e resiliente. Sfide e prospettive future per le professioni sanitarie” che si svolgerà a Scicli il 15 e 16 marzo. La conferenza è stata organizzata dall’Associazione Professione Salute. Il presidente è Pasquale Iozzo. Presidente della conferenza sarà Gennaro Rocco, fondatore e direttore del “Centro di eccellenza per la cultura e la ricerca infermieristica, docente all’Università di Tor Vergata. Parteciperanno cattedratici e dirigenti provenienti da Italia, Canada, Stati Uniti, Albania e il capo dipartimento della salute umana del Ministero della Salute. Il convegno è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione Italiana Stomizzati (A.I.Stom.) e con il patrocinio del comune di Scicli.

Le varie sessioni saranno ospitate nel centro convegni Casa Imbastita, elegante struttura della città barocca di Scicli. Una sessione curata da A.I.Stom è in programma venerdì 15 marzo, alle 9 (streaming su: https://www.facebook.com/aistom.sicilia). Le altre sessioni sono in programma venerdì pomeriggio e sabato mattina.



In programma tre sessioni di lavoro nel corso delle quali si confronteranno eminenti relatori nazionali e internazionali. “Il confronto tra le professioni sanitarie è essenziale per definire modelli organizzativi efficienti al fine di garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e consentire il diritto alle cure per tutti i cittadini” spiegano gli organizzatori.



La conferenza è riservata solo agli operatori del settore sanitario. Partecipazione su invito.





Luogo: Casa Imbastita, contrada Imbastita , 2 e, SCICLI, RAGUSA, SICILIA

