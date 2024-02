SANREMO A CINEMATOCASA dalle ore 20.30

Tutte le serate della 74esima edizione del festival in diretta su maxischermo, da martedì 6 a sabato 10 febbraio.

Ci sarà la giuria di qualità di Cinematocasa e la giuria popolare formata dal pubblico che valuterà ogni esibizione in diretta. Tra gag divertenti e coinvolgenti, si spettegolerà anche sugli outfit dei cantanti, sui gossip e i retroscena della kermesse, proprio come si farebbe sul divano di casa. E poi si daranno i voti per stilare la classifica e decretare il vincitore di Sanremo, che non sempre coincidono con quelli reali. Si parte martedì 6 febbraio con la serata inaugurale per ascoltare, e votare, tutti e 30 gli inediti in gara. Venerdì 9 febbraio è in programma la serata dedicata alle cover, la preferita dal pubblico, e sabato 10 febbraio gran finale. E quest’anno non manca una novità: il FantaSanremo, per rendere la competizione ancora più divertente.

+39 333 2012439

www.cinematocasa.it

Via Maqueda 124

Piazza SS.40 Martiri al Casalotto 3

90134 Palermo

Luogo: Cinematocasa, Via Maqueda , 124, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 06/02/2024

Data Fine: 10/02/2024

Ora: 20:30

Artista: Cinematocasa

Prezzo: 0.00

