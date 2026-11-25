L’amministrazione comunale di Santa Flavia annuncia la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Giovanni Falcone e la strada provinciale 56, che conduce all’area archeologica di Solunto. L’intervento, per il quale è già stata assicurata la copertura finanziaria attraverso fondi comunali, nasce con l’obiettivo di mettere in sicurezza uno dei punti più critici della viabilità cittadina.

L’incrocio è stato negli anni teatro di numerosi incidenti stradali, anche con conseguenze mortali. La realizzazione di una rotatoria rappresenta un’esigenza manifestata da tempo dalla cittadinanza, già all’indomani del tragico incidente del marzo 2013, nel quale perse la vita una giovane motociclista di Aspra.





A distanza di oltre tredici anni, l’amministrazione D’Agostino intende dare una risposta concreta a questa storica criticità, attraverso un intervento infrastrutturale finalizzato a ridurre il rischio di incidenti e a migliorare la circolazione veicolare.

«La sicurezza stradale è al centro dell’agenda politica della nostra amministrazione – dichiara il sindaco Giuseppe D’Agostino –. Quello di Solunto è un incrocio di cui conosciamo bene la pericolosità e sul quale da anni si avverte la necessità di intervenire. Abbiamo predisposto un progetto e individuato, all’interno del bilancio comunale, le risorse necessarie per realizzare l’opera. Vogliamo dare una risposta concreta alle istanze dei cittadini e garantire condizioni di maggiore sicurezza a quanti quotidianamente percorrono queste strade».

La realizzazione della nuova rotatoria si inserisce nell’impegno dell’amministrazione comunale per il miglioramento della viabilità e la prevenzione degli incidenti stradali, attraverso interventi mirati alla risoluzione delle criticità presenti sul territorio.

Luogo: Santa Flavia, via Falcone, SANTA FLAVIA, PALERMO, SICILIA

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