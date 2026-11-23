Una nuova porta d’ingresso strategica per tutto il territorio belicino. È stato inaugurato oggi, sabato 21 novembre, presso il Bivio Gulfa (“Ex Stazione Gulfa”) a Santa Margherita di Belìce, il nuovo Hub della mobilità e dei servizi per il territorio del Belìce, uno spazio completamente riqualificato dedicato ai trasporti, all’accoglienza e alla valorizzazione delle produzioni e dei servizi locali.

L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi del GAL Valle del Belìce nell’ambito del Piano di Azione Locale PAL “Valle del Belìce 2020” – Sottomisura 7.2 del PSR Sicilia 2014/2020 (“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” – Azione “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare del Belìce”). L’opera, cofinanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, nasce dalla stretta sinergia tra il GAL Valle del Belìce, il Comune di Santa Margherita di Belìce e l’operatore privato Autolinee Gallo S.r.l, che gestirà la struttura.





Al taglio del nastro e alla presentazione della struttura hanno preso parte i principali attori istituzionali e operativi del progetto: per il GAL Valle del Belìce, il direttore Alessandro La Grassa insieme al Presidente Salvatore Sutera e allo staff dell’Ufficio Animazione del GAL; il Sindaco di Santa Margherita di Belìce, Gaspare Viola e il parroco, Don Michele Termine; per la società di gestione Autolinee Gallo S.r.l. era presente la presidente, Samuela Scelfo insieme ad una folta rappresentanza dello staff.





Il modello LEADER: sinergia tra pubblico e privato per far rivivere il territorio

Il recupero dell’ex stazione ferroviaria rappresenta un esempio concreto di rigenerazione territoriale in cui le risorse pubbliche creano le condizioni affinché l’iniziativa privata possa generare servizi stabili e occupazione.

A sottolineare il valore strategico dell’operazione è Alessandro La Grassa, direttore del GAL Valle del Belìce: «Con l’apertura dell’Area Mercatale/Hub della Mobilità e dei Servizi restituiamo al territorio un luogo simbolo. L’ex stazione della Gulfa è un crocevia che per anni è rimasto chiuso e inutilizzato, e da oggi torna a essere una porta d’ingresso per tutta la Valle del Belìce. È una prima riqualificazione, ma offre già servizi concreti. È così che intendiamo il metodo LEADER: un’opera pubblica recuperata con i fondi del PAL “Valle del Belìce 2020” e affidata con una procedura pubblica a un gestore privato, che si impegna a investire e a farla vivere. È un lavoro fatto insieme al Comune di Santa Margherita di Belìce, che ringraziamo, all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e ad Autolinee Gallo.»





Una visione d’insieme: dalle infrastrutture all’innovazione digitale e alle startup

L’inaugurazione dell’Hub della Gulfa si inserisce in una strategia di sviluppo integrato molto più ampia che il GAL Valle del Belìce sta portando avanti per rendere l’area interna sempre più connessa, moderna e attrattiva. Accanto al potenziamento delle infrastrutture materiali e della mobilità, il GAL è infatti in prima linea sul fronte della transizione digitale e dell’imprenditorialità innovativa con progetti come Digitale in Movimento, programma itinerante di alfabetizzazione e facilitazione digitale conclusosi di recente; INNsula ossia la piattaforma territoriale d’innovazione che proprio in queste settimane è entrata nel vivo con INN-SO, il programma di accelerazione per 15 startup innovative (con contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro e servizi specialistici per 21.000 euro), capace di collegare il tessuto produttivo del Belìce ai grandi hub internazionali (da San Francisco a Singapore, Nairobi e ai parchi tecnologici in Cina).

Luogo: Ex stazione Gulfa, Bivio Gulfa, bivio gulfa, SANTA MARGHERITA DI BELICE, AGRIGENTO, SICILIA

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