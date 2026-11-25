Dal 27 novembre all 11 dicembre in mostra alla Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia 13 tele che raffigurano una Santa Rosalia contemporanea, dall’attitude punk.



E se Santa Rosalia fosse una ragazza dei nostri giorni? Come sarebbe? É su questa domanda che s’incentra la nuova mostra di Max Ferrigno “Rosalia Sinibaldi. Anima della Città”, che s’inaugura venerdì 27 novembre, alle ore 18, alla Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia di Palermo. Promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Palermo, Fondazione Sant’Elia, dall’associazione culturale Veniero Project in collaborazione con Ars Mediterranea e Civico 111 e a cura di Laura Francesca Di Trapani, la mostra sarà visitabile gratuitamente fino a venerdì 11 dicembre.

La narrazione di una figura iconica come quella di Santa Rosalia viene messa in scena attraverso un percorso espositivo costruito da 13 tele dell’artista piemontese trasferitosi in pianta stabile a Palermo, città di cui ha abbracciato la storia, la cultura, e le contraddizioni. «In quindici anni a Palermo, Max Ferrigno ha compiuto un’evoluzione artistica straordinaria, entrando in profonda sintonia con la città e i suoi simboli.- dichiara Giuseppe Veniero – La mostra Rosalia Sinibaldi. Anima della città è espressione di questo legame, attraverso una rilettura contemporanea di Rosalia».



La figura di Rosalia, da sempre fonte d’ispirazione per l’artista, diventa Musa in una rappresentazione pittorica che oggi si presenta in una nuova lettura. «Nella mia narrazione, Rosalia, non è la santa, ma una ragazza che sceglie di ribellarsi a un destino già scritto. – afferma Max Ferrigno – Con questa mostra ho voluto restituirle una dimensione umana e contemporanea, raccontando attraverso il mio linguaggio artistico il suo desiderio di libertà e autodeterminazione.»

Un percorso e una lettura che l’Assessore alla Cultura Antonio Rini ha voluto sostenere, riconoscendo il valore di un progetto che, nella scelta del soggetto e del luogo dove le opere saranno esposte, intreccia arte contemporanea e territorio. E che per il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, «offre la visione di Palermo come città che non si accontenta di conservare le sue icone, ma che sa rileggerle, interrogarle, farle vivere nel presente».

«Con la sua mostra Max Ferrigno offre una dimensione che stimola una domanda fondamentale: Se Santa Rosalia fosse una ragazza dei nostri giorni, come sarebbe letta, discussa, disegnata?» dice Patrizia Monterosso, Sovrintendente Fondazione Sant’Elia. «Rosalia Sinibaldi, anima della città, non è solo una “figura” da guardare attraverso le opere dell’artista Max Ferrigno. È una figura da portare con sé, da rileggere, per interrogarsi » prosegue Eduardo De Filippis, Presidente Fondazione Sant’Elia.





L’artista piemontese invita dunque lo spettatore a guardare la giovane donna da una diversa prospettiva come dice la curatrice Laura Francesca Di Trapani: «Prima della grotta, prima del teschio e prima ancora del culto che l’ha cristallizzata sugli altari, Rosalia Sinibaldi è stata una ragazza che ha detto di no. È esattamente in questa frattura — nello spazio umano che precede la santità — che si inserisce lo sguardo di Max Ferrigno, ponendo lo spettatore davanti a un cortocircuito visivo e culturale tra sacro e profano, dove la devozione si contamina con la cultura punk e sotto il mantello della tradizione emergono tatuaggi e piercing».

La Rosalia che viene fuori dall’immaginario di Ferrigno è dunque un’eroina contemporanea con piercing e tatuaggi visibili, una ragazza indipendente, ribelle, desiderosa della propria libertà.

La mostra é visitabile gratuitamente, all’interno della Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia, in via Maqueda 81, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:30 (ultimo ingresso ore 16:00).

Luogo: Palazzo Sant’Elia , Via Maqueda, , 81

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