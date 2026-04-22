A distanza di un anno della ripresa, e a gran richiesta del pubblico, domenica 26 aprile la compagnia Sikilia diretta da Cettina Sciacca porterà nuovamente in scena al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva una propria edizione ispirata al “Pipino il Breve” di Tony Cucchiara.

Per i siciliani, Pipino il Breve, è forse il musical più amato: almeno due le generazioni di pubblico che si sono divertite seguendo le vicissitudini di Berta e Pipino, genitori del mitico Carlo Magno, in una drammaturgia che attinge a piene mani alla tradizione dell’opera dei pupi e conquista grandi e piccini con musiche originali entrate nella memoria collettiva.

Per il “suo” Pipino, Cettina Sciacca – che negli anni Settanta e Ottanta ha fatto parte del cast – ha mobilitato la sua piccola compagnia teatrale, Sikilia, adattando per loro – attori e maestranze non professionisti, ma ugualmente appassionati di teatro – il capolavoro scritto da Tony Cucchiara in collaborazione con Renzino Barbera, la regia di Giuseppe Di Martino e le coreografie di Guido Guidi.

In scena sono 24, tra attori e comparse, e sei musicisti che eseguiranno dal vivo i brani originali riarrangiati e adattati alle qualità vocali del cast di Sikilia. Un decina infine le maestranze fra costumisti, attrezzisti, tecnici audio, luci etc.

Tra memoria e sincera devozione, quello di Cettina Sciacca per Pipino è quasi un passaggio del testimone agli attori più giovani, benchè non professionisti, conquistati anche loro da quello che è ormai considerato un “classico” del teatro siciliano e che, applaudito in tutto il mondo sin dal suo debutto nel 1978, continua oggi ad affascinare chi sta di qua e al di là della scena.

Anche per questa produzione di Sikilia le armature sono realizzate dai Fratelli Napoli, la celebre famiglia di pupari catanesi.

“E’ un atto di devozione e gratitudine verso questo meraviglioso spettacolo – spiega Cettina Sciacca – per questo ho voluto rappresentarlo con giovani e meno giovani della mia Compagnia teatrale, Sikilia, che è socia FITA, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti: la più grande realtà del teatro amatoriale in Italia, con oltre 25mila soci e circa 1400 compagnie affiliate”.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni)

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

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