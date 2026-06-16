È stata una grande festa dello sport, della corsa e del territorio la LifeStar 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli che si è disputata questa mattina a Sant’Alfio. La manifestazione, valida quale terza prova del circuito Running Sicily – LifeStar, ottava prova del Grand Prix Sicilia e terza tappa di Etna Running, ha regalato spettacolo e risultati di assoluto rilievo tecnico.

A imporsi nella gara maschile è stato l’ex campione europeo di maratona Daniele Meucci (Esercito), che ha chiuso la prova in 34’11”, stabilendo il nuovo record della manifestazione. Il campione toscano ha costruito il proprio successo a partire dal secondo giro. Dopo una prima tornata corsa fianco a fianco con il 25enne italo-marocchino Saharan Zouhir (ASD Milone), Meucci ha progressivamente aumentato il ritmo, facendo gara solitaria fino al traguardo.





Alle sue spalle si è classificato proprio Zouhir in 35’32”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Morad Eddarouachi (Universitas Palermo), che ha fermato il cronometro a 36’25”. Tra le donne successo per Desiree Cugnata (Athlon Kamarina), prima al traguardo in 45’37”. Decisivo il terzo giro, quando l’atleta ragusana ha cambiato passo riuscendo a superare Franziska Auguste Espeter (Megara Running), seconda in 46’59”. Terzo posto per Simona Sorvillo (Trinacria Palermo e “Ambassador” del Running Sicily), che ha concluso la sua prova in 52’23”.

Per Meucci quella di Sant’Alfio è stata una vittoria costruita con intelligenza tattica e grande esperienza. Dopo avere controllato la gara nel primo giro, il campione toscano ha progressivamente aumentato il ritmo prendendo il largo e chiudendo in solitaria con il nuovo record della manifestazione.

“Ho trovato un percorso molto impegnativo e selettivo, con continui cambi di ritmo che non consentono mai di abbassare la concentrazione – ha spiegato Meucci dopo avere tagliato il traguardo – sono felice del risultato ottenuto e porto con me anche il piacere di avere scoperto un luogo davvero straordinario. Sant’Alfio e il territorio etneo meritano di essere conosciuti e vissuti anche attraverso lo sport”.





Più sofferta ma altrettanto meritata la vittoria di Desirée Cugnata. L’atleta dell’Athlon Kamarina ha corso con prudenza nella prima metà della gara, rimanendo a contatto con Franziska Auguste Espeter prima di piazzare l’allungo decisivo nel terzo dei quattro giri previsti dal percorso. “Ho cercato di amministrare le energie nella prima parte – ha raccontato Cugnata –sapevo che il percorso avrebbe potuto fare la differenza nella seconda metà della gara e quando ho sentito di avere ancora buone gambe ho provato ad aumentare il ritmo. È andata bene e sono davvero contenta di questo successo”. La manifestazione ha confermato ancora una volta il proprio valore tecnico e organizzativo, richiamando a Sant’Alfio atleti provenienti da 8 nazioni al mondo. Un risultato che ha trovato piena soddisfazione nelle parole del sindaco Alfio La Spina. “La presenza di campioni del calibro di Daniele Meucci e la partecipazione di atleti provenienti da numerose realtà sportive rappresentano un motivo di orgoglio per la nostra comunità – ha sottolineato il primo cittadino – eventi come questo contribuiscono a promuovere il territorio e a valorizzare le nostre eccellenze paesaggistiche, culturali e umane”.





Prima del via della gara, il sindaco Alfio La Spina ha consegnato tre riconoscimenti speciali a Fabio Pagliara, Antonio Selvaggio e Pippo Raiti per il contributo offerto nel corso degli anni alla crescita dello sport siciliano e alla diffusione dei suoi valori più autentici.

“Abbiamo assistito ad una gara di elevato livello tecnico e a una bellissima giornata di sport – ha concluso Nando Sorbello, organizzatore della 10 km. del Castagno dei Cento Cavalli e del circuito Running Sicily – la presenza di Daniele Meucci ha impreziosito ulteriormente l’evento, ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è la risposta degli atleti, delle società e del territorio. La LifeStar 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli continua a crescere e a consolidare il proprio ruolo all’interno del Running Sicily e del panorama podistico siciliano. Da domani saremo subito proiettati verso la XIII Palermo International Half Marathon del 18 ottobre prossimo, che sarà anche la prova conclusiva del Running Europe Tour”.

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