Secondo appuntamento della nona stagione di “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore”, la Rassegna letteraria organizzata dall’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice.

E’ in programma venerdì 24 novembre, soltanto nel pomeriggio, alle ore 18 e vedrà protagonista in libreria, in via Manzoni, Santo Piazzese, che presenterà il suo libro “Sei casi per Lorenzo La Marca” (Sellerio): per la prima volta riuniti in unico volume, sei racconti con protagonista Lorenzo La Marca, il biologo per vocazione e detective per necessità nato da Piazzese. Sono storie di ironia e tensione, mistero e ambiguità, a volte nerissime. Sei tessere che definiscono il personaggio: un perdigiorno instancabile, spesso ipercritico e snob, che tuttavia vorremmo come amico.

L’affermazione dello scrittore Santo Piazzese è legata al suo personaggio più noto, Lorenzo La Marca, ma soprattutto alla vera protagonista della sua opera letteraria, la città di Palermo, presa nel suo momento glorioso, gli anni in cui tornava a essere appunto una città e non più solo una grande disgregazione. Anche il protagonista umano, Lorenzo La Marca, è un palermitano letterariamente nuovo, maestro di autoironia ma a suo modo appassionato, «un sentimentale disincantato» lo definisce il suo creatore.

Questi racconti sono già comparsi in antologie a tema pubblicate da Sellerio tra il 2011 e il 2021.

Santo Piazzese, biologo, è nato a Palermo, dove vive e lavora. Con questa casa editrice ha pubblicato I delitti di via Medina-Sidonia (1996), La doppia vita di M. Laurent (1998) e Il soffio della valanga (2002), tutti raccolti anche nel volume della collana «Galleria» Trilogia di Palermo (2009), Blues di mezz’autunno (2013) e i racconti Sei casi per Lorenzo La Marca (2023). Premio Lama e Trama 2011 alla Carriera.

