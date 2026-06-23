È iniziato da Chiaramonte Gulfi il percorso gastronomico di “Sapori Ibleidi”, il progetto promosso dall’Unione dei Comuni Ibleide nell’ambito del bando regionale “Sicilia che piace” dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana. La prima tappa si è svolta ieri sera, all’interno del Carrugghiu Fest, tra i vicoli del borgo montano, dove l’area food dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali ha richiamato numerosi visitatori e appassionati di enogastronomia.

Un appuntamento che ha messo al centro il racconto più autentico dell’Ibleide attraverso i suoi sapori: un territorio che si presenta come “un mare di verde”, un’immagine che nasce dalla sua straordinaria ricchezza naturalistica, dai boschi che avvolgono i Monti Iblei alle vallate, dai sentieri immersi nella natura fino ai piccoli borghi che custodiscono tradizioni e saperi antichi. Un paesaggio dove il verde non è solo uno sfondo, ma parte integrante dell’identità del territorio, insieme alle produzioni agricole, ai profumi della terra e ai prodotti che raccontano la memoria di una comunità.

A conquistare il pubblico è stata soprattutto la proposta gastronomica dedicata a Chiaramonte Gulfi, città che da sempre lega la propria identità anche alla cultura della carne suina. Non a caso il borgo è conosciuto per la tradizione del “magnificare il porco”, espressione legata alla storica maestria nella lavorazione e preparazione del maiale, dalla salsiccia ai salumi fino ai piatti della cucina tradizionale.

E proprio la salsiccia chiaramontana è stata una delle grandi protagoniste della serata: cotta alla brace, servita nel panino e accompagnata da ingredienti semplici ma capaci di raccontare un intero territorio. Una preparazione che affonda le radici nella cucina contadina, dove il maiale rappresentava una risorsa preziosa e ogni parte veniva lavorata con cura e sapienza.

A completare il percorso del gusto il pane realizzato con grani di qualità, capace di esaltare il sapore della carne, gli aromi della terra come l’origano, il profumo del vino del territorio e soprattutto l’immancabile olio extravergine d’oliva DOP Monti Iblei, una delle eccellenze simbolo di Chiaramonte Gulfi e dell’intera area iblea.

Un insieme di sapori che racconta il legame profondo tra agricoltura, tradizione e paesaggio: non semplici prodotti, ma espressioni di una cultura fatta di gesti tramandati, stagionalità e conoscenza della materia prima.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un itinerario che da giugno a ottobre attraverserà i quattro Comuni dell’Ibleide – Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Buccheri – con l’obiettivo di promuovere un’offerta turistica legata all’enogastronomia e alle identità locali.

“Sapori Ibleidi nasce con l’obiettivo di raccontare un territorio attraverso ciò che lo rende unico: i suoi prodotti, le sue tradizioni e il lavoro delle comunità che ogni giorno custodiscono queste eccellenze – ha dichiarato il presidente dell’Ibleide Mario Cutello – Attraverso il bando Sicilia che piace abbiamo voluto creare un percorso diffuso capace di unire i nostri Comuni e offrire ai visitatori un’esperienza autentica, fatta di gusto, natura e cultura”.

La risposta del pubblico ha confermato l’interesse verso una proposta che mette in primo piano le produzioni locali. Particolare apprezzamento è stato registrato proprio per l’area food, pensata secondo le finalità del bando regionale: valorizzare le specialità del territorio e trasformarle in occasione di conoscenza e promozione. Tra i momenti della serata anche il concerto dei Suddeka.

Dalla salsiccia al pane, dall’olio al vino, dagli aromi della campagna alle altre eccellenze che saranno protagoniste delle prossime tappe, Sapori Ibleidi ha così iniziato il suo viaggio: un racconto corale dell’entroterra siciliano, dove il gusto diventa una porta d’ingresso per scoprire un territorio da vivere lentamente.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.