Sarday 2026 V Edizione GOOD EARTH GOOD FOOD GOOD LIFE ONE HEALTH – Un approccio sistemico per affrontare con efficacia i rischi critici dei cambiamenti climatici sulla salute globale

Dopo il successo riscosso nelle edizioni 2019,2023,2024 e 2025, l’associazione palermitana MarcoSacchi, guidata da Rosalba Muratori, ha deciso di riproporre la

manifestazione “SARDAY” che anche quest’anno si svolgerà nel borgo marinaro di Mondello il 20 ed il 21 marzo 2026.



Al centro le strategie per ‘coltivare’ una buona terra che ci assicuri buon cibo e quindi una buona vita, perchè tutto è connesso. Come nelle precedenti edizioni, l’edizione 2026 avrà cura – in senso stretto – di promuovere la prevenzione a 360 gradi con un approccio globale, circolare, tra salute umana, animale, ambientale con “Modalità ONE HEALTH “di integrazione massima tra tutti, per affrontare in le sfide che anche i cambiamenti climatici impongono.

Tutela dell’ambiente, della terra e del mare, promozione di corretti stili di vita, del cibo sano e della salute prendendo spunto dal pesce azzurro, con una visione eco-centrica e non ego-centrica, per il Ben-Essere globale, con indubbie ricadute in termini di sostenibilità sanitaria, sociale ed economica.

L’edizione di quest’anno si articolerà in due giornate, una parte formativa che si svolgerà il 20/3/2026 a partire dalle 8,30 presso lo Splendid Hotel La Torre di Mondello – Palermo – e che avrà ancora una volta un momento chiave di ECONOMIA CIRCOLARE nella Tavola Rotonda:





L’ AMBIENTE CHIEDE AIUTO ADESSO! PROGETTI ED OPERATIVITA’ PER UN Ben-ESSERE SOSTENIBILE. Sempre il 20 marzo viene riproposto il progetto “UN MARE DI SALUTE” per la rilevazione dei fattori di rischio cardiovascolare ed il coinvolgimento attivo delle persone alla prevenzione ed agli screening. Dalle 9.00 alle 13.00 infatti sul pontile di Mondello, antistante la Chiesa di San Girolamo, uno staff di medici arricchito dallo staff della professoressa Sonya Vasto, sarà ancora una volta a disposizione per rilevare, attraverso parametri ematici (assetto glicemico e lipidico), BMI e valori pressori, l’eventuale coesistenza di fattori di rischio per sindrome metabolica che aumentano il rischio cardiovascolare.

Saranno quindi date indicazioni dietetiche e tali rilevazioni saranno disponibili per i medici di famiglia. E questo grazie alla collaborazione straordinaria ed ormai consolidata con il ROTARY MONDELLO che permetterà anche di effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma.



Grazie alla disponibilità dell’ASP di Palermo quest’anno sarà inoltre possibile eseguire gli screening per il tumore della mammella e del tumore del collo dell’utero e di promuovere lo screening per il tumore del colon retto e grazie alla collaborazione con il DASOE sarà inoltre presente la Thalassa con un’autoemoteca per la promozione della donazione

di sangue.

Anche quest’anno ARPA Sicilia sarà presente con un IGLOO Immersivo, all’interno del quale viene svolta un’attività dimostrativa, un’immersione virtuale straordinaria, utilizzando dei visori OCULUS con immagini a 360° di habitat costieri siciliani prodotti con il Progetto Corallo.

E non mancherà uno spazio dedicato ai pescatori, alla loro vita quotidiana ed agli attrezzi che giornalmente usano a cominciare dai vari tipi di reti, ami lenze, picconi, martelli, lampare e tanto altro ancora. Pescatori della Borgata marinara di Mondello, anima pulsante del Sarday.



Il 21 marzo dalle 9.00 nella stessa location lo Splendid Hotel La Torre di Mondello “IL MARE IN ONDA”, ed attraverso foto, filmati e relazioni promuoveremo in modo innovativo la tutela dell’ambiente e quindi della salute. L’invito è ancora una volta a tutelare l’ambiente partendo dalle aree marine protette con la collaborazione massima di tutti. Previsto alle 10.00 anche un evento formativo per la formazione professionale dei giornalisti dal titolo ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI. IL LINGUAGGIO DEL GIORNALISMO SCIENTIFICO PER SCRIVERE SUL TEMA, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti.



ESPOSIZIONI PREVISTE (presso lo Splendid Hotel La Torre di Mondello):

MOSTRA di quadri di Fulvia Reyes, Marco Previti e Marco Favata, l’Almanacco del Mare di Matteo Amodei, nonché gli

immancabili PESCI D’APRILE di Valerio Spataro.

Saranno inoltre esposti gli elaborati frutto del PROGETTO “Il MARE visto dai BAMBINI” realizzati dalle scuole dell’I.C.S. “Borgese- Partanna Mondello”, dell’I.C.S. “Rapisardi-Garibaldi”, dell’I.C.S. di Ustica Saveria Profeta e dell’I.C.S. Quintino di Vona Tito Speri di Milano. Questo progetto nasce dagli incontri con gli alunni di queste scuole sulla salvaguardia del mare e dell’ambiente grazie alla preziosa collaborazione con i biologi marini dell’Anton Dohrn, dell’ISPRA e dell’ARPA.



Luogo: hotel splendid la torre

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