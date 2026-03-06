Al via il SARDAY project SEA Clean: il 7 MARZO 2026 dalle 9,00, grazie all’associazione palermitana MarcoSacchi, una giornata all’insegna della protezione dell’ambiente e della natura circostante. E’ il primo appuntamento della manifestazione “SARDAY” anche quest’anno prevista nel borgo marinaro di Mondello, Palermo, il 20 ed il 21 marzo 2026.



‘SARDAY project SEAClean’, la pulizia dei fondali dell’area prospiciente il porticciolo di Mondello, è l’invito concreto a proteggere l’ambiente e la natura circostante, promuovendo la Prevenzione a 360° con un approccio globale, circolare, tra salute umana, animale, ambientale in modalità ‘ONE HEALTH’. Un impegno rivolto a promuovere una visione corale, collettiva, che coinvolga tutti nell’affrontare nel modo migliore le sfide imposte anche dai cambiamenti climatici.





Il Progetto SEAClean prevede la partecipazione di volontari subacquei e la collaborazione della squadra di sommozzatori della Guardia di Finanza di Palermo, il sostegno dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Palermo ed il supporto della RAP come già avvenuto nel 2025.



Dopo il successo riscosso nelle edizioni 2019, 2023, 2024 e 2025, l’associazione MarcoSacchi ha deciso di riproporre la manifestazione “SARDAY”. L’edizione di quest’anno – che prende il via col primo appuntamento, il SARDAY project SEAClean – avrà come titolo GOOD EARTH, GOOD FOOD, GOOD LIFE, ONE HEALTH e si articolerà in due giornate (20 e 21 marzo 2026) che metteranno al centro la tutela dell’ambiente, della terra e del mare, la promozione di corretti stili di vita, di buone abitudini alimentari e della salute.





“La chiave – spiega Rosalba Muratori presidente della associazione Marco Sacchi è avere una visione eco-centrica e non ego-centrica, per il Ben-Essere globale, con indubbi risvolti in termini di sostenibilità sanitaria, sociale ed economica. Un mare di salute, come l’appuntamento ormai fisso del Sarday, per tutti e in tutti i sensi”.

