Con una Nota Sindacale del 16/02/2026, Confintesa Sanità Sicilia ha chiesto all’Assessorato della salute della Regione Sicilia, al Dipartimento per la Pianificazione Strategica ed alla Direzione dell’ARNAS Civico di Palermo, il perché di alcune anomalie nella tempistica dei pagamenti di parte degli infermieri che in regime di incentivazione prestano servizio sui mezzi del 118 a Palermo.



Nello specifico è l’ARNAS che paga tutti gli infermieri in specie, sia quelli che sono suoi diretti dipendenti che quelli che sono dipendenti di altre strutture sanitarie; ebbene accade sovente che i propri dipendenti (infermieri dell’ARNAS) che prestano servizio di emergenza urgenza vengano pressoché regolarmente retribuiti, gli altri no con ritardi nella remunerazione delle proprie spettanze che risalgono a ottobre 2025.



“Non possono esistere lavoratori di seria e A e lavoratori di serie B, tutto il personale infermieristico che lavora ad incentivazione nel servizio del 118 a Palermo, ha diritto di godere per l’appunto degli stessi diritti; abbiamo già scritto agli organi competenti per avere delle risposte certe e formali a queste criticità, aspettiamo con fermezza le loro risposte”, così dichiara il Dr. Gino Sarmentino componente della Segreteria Regionale Confintesa Sanità Sicilia.

Luogo: Segreteria Regionale Confintesa Sanità Sicilia, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

