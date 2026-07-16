Il Liceo Scientifico “Leonardo” esprime grande soddisfazione per lo straordinario risultato conseguito dal proprio studente, Davide Pulvirenti, frequentante la classe 1ª E, che si è distinto alle semifinali del Campionato Italiano Assoluto di Scacchi (CIA) e ai Campionati Italiani di Categoria, svoltisi a Imola dal 6 al 12 luglio.

In una competizione che ha visto la partecipazione di 79 tra i migliori giocatori italiani, Davide Pulvirenti ha ottenuto un prestigioso terzo posto, con l’eccellente punteggio di 6,5 punti su 9, classificandosi a pari merito con il secondo classificato e cedendo soltanto per il sistema di spareggio tecnico Buchholz. Il torneo è stato vinto dal Maestro Internazionale Artem Gilevych.





Il brillante risultato ha consentito al giovane studente di conquistare la prima norma di Maestro, importante traguardo nel percorso agonistico di uno scacchista, e di ottenere la qualificazione diretta alla finale del Campionato Italiano Assoluto, nella quale si confronterà con i migliori giocatori del panorama nazionale per l’assegnazione del titolo italiano.

Il successo di Davide Pulvirenti rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica, poiché testimonia come l’impegno, la costanza e la passione possano condurre a risultati di assoluto prestigio, conciliando efficacemente il percorso di studi con l’attività sportiva ad alto livello.





Il Dirigente Scolastico, i docenti e tutto il personale del Liceo Scientifico “Leonardo” rivolgono a Davide le più vive congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto, esprimendo apprezzamento per aver rappresentato con talento, serietà e determinazione, non solo l’associazione sportiva di appartenenza, la Sicilia, ma anche l’Istituto.

L’eccezionale performance di Davide contribuisce inoltre al prestigioso risultato ottenuto dall’Associazione sportiva dilettantistica “Palermo Scacchi”, protagonista di una spedizione che ha confermato il ruolo di primo piano della Sicilia nel panorama scacchistico nazionale.

“Al giovane studente -ha commentato la preside Tiziana D’ Anna- vanno i migliori auguri per i prossimi impegni agonistici e, in particolare, per la finale del Campionato Italiano Assoluto, nella certezza che continuerà a distinguersi con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione che lo hanno condotto a questo importante successo”.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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