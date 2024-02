Continua il viaggio nel teatro contemporaneo italiano di Scena Nostra 2024 che venerdì 16 e sabato 17 febbraio alle ore 21.00 allo Spazio Franco, presenta il teatro di figura della Compagnia Synchro Teatro fondata da Roberta Sciortino e Lorenzo Marchi e formata da un’equipe di artisti appassionati, guidati dalla visione di un teatro di immagini e di maschere, creazioni oniriche e senza parole che catturano l’animo e incantano l’immaginazione.

Il loro Lùmina scritto e diretto da Lorenzo Marchi e Roberta Sciortino – interpretato da Lorenzo Marchi e Claudia Sorrentino, con la scenografia e il disegno luci di Fabio Pecchioli e i costumi di Mara Gentile- è uno spettacolo che somiglia ad una favola, fatto di corpi in movimento, maschere quotidiane e mondi, quello ordinario e quello onirico, che si intrecciano tra loro in un’unica dimensione esistenziale. Una magia silenziosa, capace di suggestionare l’Io primitivo dello spettatore per lasciare senza parole.

SINOSSI

In un mondo sospeso tra i confini del reale e dell’immaginazione, un pittore anziano si lascia avvolgere dalla magia dei suoi pennelli, inseguendo l’eterea bellezza della Luna. Le sue giornate sono un intreccio di momenti sorprendenti e surreali. Personaggi eccentrici entrano in scena uno dopo l’altro, a ritmo di farsa, accompagnati da una commistione di suoni in sincro con l’attore in maschera. L’arte e la solitudine sopraggiungono al sorgere della Luna, durante le notti incantate dedicate alla sua Musa. Ma la sua artistica ossessione viene inaspettatamente interrotta da un’avventura che trasformerà completamente la sua esistenza. Attraverso il suo prezioso telescopio, il pittore e il pubblico assistono ad uno spettacolo stupefacente. Da quel momento, il confine tra sogno e realtà si dissolve. La Luna diventa tangibile, commovente, viva. Condotto in un magico valzer, notte dopo notte, in un gioco senza tempo, il pittore si prepara a compiere un omaggio “speciale” alla creatura che ha ispirato la sua esistenza.

“LÙMINA” è uno spettacolo che cattura l’animo ancestrale, profondo degli spettatori. Un’incantevole fiaba che celebra l’amore e la fragilità dell’esistenza, in cui passione e tenerezza si intrecciano tra le sfumature della vita. Due attori e cinque maschere che senza l’uso delle parole, si esprimono attraverso un linguaggio universale, accompagnati da una colonna sonora che si fa respiro, in un gioco magico di penombre e profili luminosi. Trasportando il pubblico in una dimensione di stupore, dove la pittura si fonde con la poesia e il silenzio eleva lo spettatore.

Crediti

Compagnia Synchro Teatro

Lùmina

Scritto e diretto da Lorenzo Marchi e Roberta Sciortino

Interpretato da Lorenzo Marchi e Claudia Sorrentino

Scenografia e disegno luci : Fabio Pecchioli

Costumi : Mara Gentile





Luogo: Spazio Franco – Cantieri culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 16/02/2024

Data Fine: 17/02/2024

Ora: 21:00

Artista: Compagnia Synchro Teatro

Prezzo: 10.00

