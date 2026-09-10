Grazie a una virtuosa sinergia tra l’associazione L’Altra Sciacca, il Museo Diffuso dei 5 Sensi e l’Assessorato al Decoro e Arredo Urbano guidato da Agnese Sinagra, è stato ufficialmente ripristinato il vaso in ceramica artistica che sormontava uno dei pilastri della via Perollo, rimosso mesi fa a causa di un atto vandalico.

L’area era stata riqualificata nel 2021 nell’ambito del “Progetto Rigenera” (promosso dal Gruppo Parlamentare ARS di Attiva Sicilia), un bando aggiudicato proprio grazie all’impegno del Museo Diffuso dei Cinque Sensi.





L’Altra Sciacca, da sempre attiva sul fronte della tutela e dell’abbellimento urbano, ha fortemente voluto finanziare l’acquisto di un nuovo manufatto. L’opera è stata commissionata ai Maestri Ceramisti Soldano, che avevano magistralmente realizzato il precedente vaso e lo hanno riprodotto in maniera identica all’originale.

Ieri l’inaugurazione alla presenza delle rappresentanze del Museo Diffuso dei Cinque Sensi, de L’AltraSciacca, del Maestro Soldano e degli assessori Sinagra e Dimino.





«L’amore per questa città si alimenta anche attraverso questi piccoli ma significativi gesti», dichiarano il presidente de L’Altra Sciacca Stefano Siracusa, «Siamo convinti che i cittadini di Sciacca apprezzeranno questo intervento e speriamo che possa essere di esempio per tutti. Basta poco per ripristinare la bellezza e prenderci cura del bene comune».

Un ringraziamento speciale va alla ditta F.lli Gelardi, che si è occupata a titolo completamente gratuito del delicato posizionamento e fissaggio del vaso sul pilastro.

Luogo: salita perollo, SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

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