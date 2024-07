Continua la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici ASU impegnati nei siti della Cultura. Non essendo stati ricevuti dalla Presidenza e terminando negativamente l’esito in merito alla Conciliazione in Prefettura, altra strada non è stata quella della proclamazione dello sciopero indetto dalle OO. SS. Ieri è toccato al sito di Scicli (RG) manifestare, i lavoratori si sono imbattuti durante lo sciopero, in una gara podistica in corso spiegando i motivi dello sciopero.

Nei giorni scorsi i lavoratori hanno manifestato in diversi siti: Museo di Messina, VALLE dei Templi Agrigento, MUSEO Salinas di Palermo, Convento della Croce (RG); e nei prossimi giorni sono previsti altri appuntamenti per protestare il disinteresse assoluto del Presidente Schifani che tanto proclamo ha fatto nei mesi precedenti per la fine del Precariato. Ma di fatto con una legge approvata da tutto il governo, con le risorse stanziate non si vogliono avviare le procedure si stabilizzazione per questa platea. E allora si va avanti con la protesta , nei prossimi giorni verranno coinvolti il Teatro Antico di Taormina, Tempio di Segesta, Museo Pepoli a Trapani.

