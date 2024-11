COMUNICATO STAMPA L’8 novembre sciopero nazionale di 24 ore per il rinnovo del CCNL del Trasporto Pubblico Locale Venerdì nero, oggi, per chi si sposta con i mezzi pubblici per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, il riconoscimento di migliori condizioni di lavoro e la promozione di una riforma del settore che possa garantire un servizio pubblico di qualità da offrire alla cittadinanza. Questa mattina si è svolta anche una manifestazione unitaria davanti il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture a Roma, dove il viceministro Edoardo Rixi ha ricevuto una delegazione dei sindacati del Trasporto Pubblico Locale. “In Sicilia l’adesione è stata ampia – ha dichiarato Romualdo Moschella, segretario regionale della FAISA CISAL – si è registrato il 70% di adesioni. Questo è un segnale importante che deve far pensare che il settore del Trasporto Pubblico Locale è ormai ad un bivio, che sta vivendo una situazione che non si può più tollerare”. “Mi auguro- conclude Moschella – che oggi sia l’inizio per trovare una soluzione definitiva e per dare il giusto valore a chi giornalmente offre un servizio pubblico alla collettività.”

Catania, 8 novembre 2024

