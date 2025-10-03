“Il circolo Pd di Licata aderisce allo sciopero generale indetto, per domani 3 ottobre, dalla Cgil e dalle altre organizzazioni sindacali ed organizza un sit in in piazza Progresso, alle ore 10:00, per denunciare il blocco in mare della missione umanitaria della Flottillia, riaffermare il valore della solidarietà al popolo palestinese a Gaza.

Invitiamo tutti i licatesi, indipendentemente dal colore politico, a partecipare – dichiara il Segretario Enzo Sica – perché ciò che è accaduto a 75 miglia da Gaza riguarda anche noi, non possiamo voltarci dall’altra parte, dobbiamo essere testimoni e costruttori di Pace e libertà.





Bloccare, contro i principi del diritto internazionale, una missione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese, sottoposta dal governo israeliano ad una operazione genocidiaria, è di una gravità assoluta perché mina ogni senso di umanità e mostra solo il prevalere e l’arroganza della legge del più forte, contro ogni principio di civiltà – dichiara Paolo Iacopinelli del PD.

I volontari della Flottillia, – continua il comunicato del circolo – civili a mani nude, armati solo di coraggio e voglia di aiutare, hanno tentato di fare concretamente ciò che i governi, per ben due anni, non hanno fatto e cioè rompere un blocco navale illegittimo e chiedere un corridoio umanitario permanente a sostegno della popolazione di Gaza che letteralmente muore di fame.





E’ grave che i nostri concittadini, oggi nelle mani del governo israeliano, non abbiano avuto il sostegno del governo italiano, anzi vengono falsamente accusati di ostacolare il possibile accordo di pace. Ci auguriamo che prestissimo vengo rilasciati e tornino a casa.

La Flottillia con la sua disobbedienza civile, con la sua azione umanitaria e politica si è posta a difesa della popolazione di Gaza e dei nostri principi costituzionali.

Ora tocca a noi tutti, equipaggio a terra, fare la nostra parte, difendiamoli e pretendiamo dal governo un cambio di passo a difesa dell’umanità, del rispetto del diritto internazionale, della libertà e della pace.

Luogo: Municipio, Licata, Piazza Progresso, LICATA, AGRIGENTO, SICILIA

