Riuscitissimo sciopero USB della compagnia Dat, ritardi pesanti sulle tratte servite dalla compagnia (Palermo/Lampedusa, Palermo/Pantelleria, Trapani/Pantelleria, Catania/Lampedusa e Catania/Pantelleria).

La situazione dei lavoratori Dat della compagnia lituano danese che opera in continuita’ territoriale siciliana ed i collegamenti con le isole minori di Lampedusa e Pantelleria è ormai arrivata ad una condizione di esasperazione. Non esiste un contratto di lavoro collettivo, l’impiego è oneroso, i salari sono bassi. USB rivendica il riconoscimento della Rappresentanza aziendale, aumenti dei salari, riconoscimento delle anzianità, introduzione di tabellari e di un sistema retributivo che preveda il recupero dell’inflazione del 22%, migliori condizioni di lavoro, applicazioni delle previsioni di salute e sicurezza.





Le ragioni dello sciopero sono le seguenti:

1) riconoscimento dell’organizzazione;

2) richiesta del tavolo per il rinnovo del CCA;

3) tematiche di categoria varie;

Finora Dat si è mostrata inutilmente irragionevole e sorda alle disponibilità da noi già dichiarate di trovare soluzioni negoziali. I numeri parlano chiaro, USB è rappresentativa della volontà della categoria, per questo andremo avanti sindacalmente con tutti gli strumenti e se l’azienda si mostrerà rigida nelle sue posizioni non avremo timore di proseguire nella vertenza. Attendiamo pertanto un’adesione massiccia e senza remore perché i lavoratori possono contare su USB.

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