“Apprendo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Toni Capuozzo. Se ne va un uomo di grande valore, un giornalista straordinario. Ricordo ancora con emozione il nostro incontro a casa di Silvio Berlusconi, che raccontava di averlo conosciuto a Mosca”. Lo afferma in una nota l’on. Gianfranco Miccichè.

“Tra i tanti ricordi, resta quello del video che Toni dedicò a Berlusconi per i suoi ottant’anni. Un racconto strepitoso, che dice molto del suo talento e della sua sensibilità – conclude. Incrociare nella vita uomini di questa statura è un privilegio raro. E io, in questo, sono stato davvero fortunato”.



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