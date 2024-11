Proseguono con grande successo gli screening gratuiti dedicati alla salute delle donne presso il Centro ManuMedica di Modica.



L’iniziativa, in programma ogni mercoledì di novembre (6, 13, 20, 27), si rivolge in particolare alle donne, con un’attenzione speciale per quelle in gravidanza e al trattamento del pavimento pelvico. Sono previsti degli screening gratuiti con l’obiettivo di condurre ogni donna verso un benessere duraturo.

Giovanni Aprile, direttore del Centro ManuMedica, ha sottolineato l’importanza di affrontare queste tematiche con un approccio olistico: “Prendersi cura della salute della donna non è solo una questione medica, ma un’esigenza di benessere globale. In particolare, durante la gravidanza, il corpo della donna attraversa trasformazioni profonde e deve essere sostenuto per garantire un equilibrio fisico ed emotivo. È essenziale che le donne si sentano a proprio agio e consapevoli del loro corpo in questo periodo così delicato.”

Al centro di questa iniziativa vi è la dott.ssa Monica Nativo, responsabile della Clinica della Donna presso il Centro ManuMedica, una vera esperta nel settore. Grazie ai suoi studi e alla partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento, la dott.ssa Nativo ha affinato tecniche e terapie per il pavimento pelvico, con un focus particolare sulle donne in gravidanza.

“Attraverso il nostro lavoro, abbiamo aiutato molte donne a superare difficoltà legate al pavimento pelvico e a vivere con serenità i cambiamenti del corpo durante la gravidanza,” spiega la dott.ssa Nativo. “Il nostro obiettivo è fornire un supporto concreto per migliorare la qualità della vita delle donne, riducendo il disagio e promuovendo il benessere.”

Gli screening includono un’analisi dettagliata della funzionalità del pavimento pelvico e la possibilità di accedere a percorsi terapeutici personalizzati. Le prenotazioni per le prossime date sono già aperte e possono essere effettuate contattando il Centro ManuMedica.

