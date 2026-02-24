Le “Donne del Vino Sicilia” sono partner dell’iniziativa “Stare bene con gusto”, organizzata a Messina dai Rotary Club dell’Area Peloritana, con il patrocinio dell’ASP Messina e la compartecipazione della Camera di Commercio di Messina, e dedicata alla valorizzazione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche e alla promozione della salute della comunità.

La delegazione siciliana dell’Associazione, guidata dall’architetto rotariano Flora Mondello, ha sposato con favore l’iniziativa messa in campo dal Governatore del Rotary, Sergio Malizia, che ha, tra gli obiettivi, anche la valorizzazione del ricco patrimonio enologico dell’isola.

«Un anno fa, quando sono stata nominata delegata del Rotary per l’area peloritana della Commissione valorizzazione del territorio – spiega Flora Mondello – ho subito pensato a quali stakeholder interpellare per creare proficue sinergie per la tappa peloritana di questo ambizioso progetto. Il destino – continua – ha voluto che diventassi delegata regionale delle Donne del Vino: da lì la collaborazione sinergica tra il Rotary e l’Associazione è stata più che naturale».





L’evento – che si svolgerà domenica 1 marzo presso la Camera di Commercio di Messina – rientra nell’ambito del più ampio progetto promosso dal Governatore del Distretto 2110 Sicilia Malta, che farà tappa a Malta e nelle nove province siciliane e si concluderà il 7 giugno a Palermo. L’iniziativa denominata “Insieme con gioia nel Rotary per la valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze” vedrà il coinvolgimento di tutti i Rotary Club della provincia che sono: RC Messina, RC Milazzo, RC Taormina RC, RC Sant’Agata di Militello, RC Lipari Arcipelago Eoliano, RC Patti Terra del Tindari, RC Messina Stretto di Messina, RC Messina Peloro, RC Barcellona Pozzo di Gotto, RC Valle del Mela, RC Capo d’Orlando.

«L’obiettivo del Rotary – ha affermato Sergio Malizia, Governatore del Distretto 2110 Rotary Sicilia Malta per l’anno 2025-2026 – è quello di fare attività di servizio che possano contribuire a soddisfare i bisogni delle comunità, attraverso le professionalità e il tempo dei rotariani. Questa iniziativa nasce per promuovere le eccellenze dei territori che visiteremo. Ogni tappa sarà differente e il ricavato permetterà al Rotary Foundation di finanziare progetti per il territorio e a livello internazionale».





«Dovendo organizzare la tappa peloritana di questo progetto – afferma Flora Mondello – mi sono ispirata al tema Rotary international 2025-2026 “Uniti per fare del bene” e da lì, con il prezioso contributo dei soci medici si è attivato, con il patrocinio dell’ASP, il nostro Service sanitario a servizio della cittadinanza tutta. La seconda parte, comune a tutte le tappe, va a valorizzare il patrimonio enogastronomico locale, e con le nostre socie (Donne del Vino del territorio peloritano ed etneo) siamo pronte a supportare e valorizzare i vini delle nostre associate, offrendo agli ospiti un calice di storia, di passione e professionalità, perché noi donne del vino questo raccontiamo: storie di Sicilia e di resilienza. Assieme a noi – continua la produttrice vinicola, Presidente del Consorzio Mamertino DOC – saranno presenti tante eccellenti realtà territoriali che subito hanno dato la loro disponibilità per questo evento benefico. Dall’incontro di questi due momenti nasce il titolo della nostra tappa Stare bene con gusto» – conclude Flora Mondello.

«Ogni tappa sarà differente – conclude il coordinatore regionale Rotary, Franco Saccà, – e sarà un modo per stare insieme tra rotariani, facendo del bene al territorio che è la nostra mission».





LA TAPPA DI MESSINA HA TRE FINALITÀ:

1) La prima è quella di offrire gratuitamente alla cittadinanza la possibilità di effettuare screening gratuiti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, alla tutela della salute e al benessere dell’individuo. L’attività di screening sanitario si svolgerà all’ingresso della Camera di Commercio di Messina, dalle ore 10 alle ore 13 dell’1 marzo.

2) La seconda è quella di promuovere e valorizzare, in collaborazione con l’Associazione nazionale Le Donne del Vino, il ricco patrimonio enogastronomico siciliano e far conoscere da vicino i produttori di vini e prodotti di eccellenza. Dalle ore 13 alle 16 la Sala Borsa della Camera di Commercio ospiterà il pranzo degustazione a base di prodotti tipici locali offerti dalle aziende del territorio. Le donne del vino siciliane saranno presenti, con i loro vini, nell’area degustazione. Calici ricchi di storia e passione verranno serviti in abbinamento ai prodotti del territorio peloritano.

3) La terza è quella di raccogliere fondi per l’attività di service di Rotary Foundation. Per l’evento di degustazione è richiesto un contributo di partecipazione di 20 euro a persona. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla Rotary Foundation fondo programmi in conto club.





IL PROGRAMMA

Ore 10.00 /13.00 Camera di Commercio:

Attività di service in collaborazione con ASP Messina:

– Info point screening oncologici ASP Messina

– Prenotazioni mammografie per la prevenzione del tumore della mammella

– Prenotazioni di PAP Test/ HPV DNA Test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero

– Distribuzione kit per la ricerca del sangue occulto per la prevenzione del tumore del colon.

A cura dell’ UOC Centro Gestionale Screening Direttore d.ssa R. Cuffari:

– screening sanitari ad opera dei medici dei club





Ore 13.00 / 16.00 Sala Borsa della Camera di Commercio di Messina:

– Saluti istituzionali

– Pranzo degustazione a base dei prodotti tipici locali offerti da aziende del territorio (contributo di partecipazione € 20 p.p.)

Elenco aziende partecipanti: Panificio Francesco Arena – Pasticceria Irrera – Gelateria Giuseppe Arena – Azienda agricola Fonti olio e sapori – Azienda agricola Virgona – Azienda agricola Mandarano – Azienda agricola Funghi Sarra -Tenute Ceraolo – Gaglio Vignaioli – Caravaglio – Azienda Milio – Il Saraceno – Frantoio Terra dei Principi – Eventi divini





LE DONNE DEL VINO

Fondata nel 1988 su iniziativa di Elisabetta Tognana, l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino è un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove la cultura del vino e valorizza il ruolo delle donne lungo tutta la filiera enologica e nella società. Le Donne del Vino sono imprenditrici poliedriche, spesso alla guida di più realtà: cantine, agriturismi, ristoranti. Sono dinamiche, curiose, aperte all’innovazione. Viaggiano, si formano, partecipano attivamente a fiere ed eventi nazionali e internazionali. Non solo produttrici di vino: l’associazione accoglie anche ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste, avvocate, architette e professioniste di ogni ambito del settore vitivinicolo. Negli anni si sono distinte per il loro impegno nella sostenibilità, nella tutela dei vitigni autoctoni rari e nella salvaguardia dei vigneti storici. Accanto alle iniziative legate al mondo vitivinicolo, sono da sempre attive anche nel campo della solidarietà e della beneficenza.

Sono presenti in tutte le regioni italiane, con attività locali coordinate da una Delegata regionale, per costruire ogni giorno una rete sempre più forte, consapevole e inclusiva.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.