Screening gratuiti per tutti, atleti e semplici visitatori. E’ la marcia in più del “Mondello Sport Festival 2026” che da quest’anno interviene nel mondo della salute guardando al cittadino tramite una campagna prevenzione e screening gratuiti. Da giovedì 30 aprile fino a domenica 3 maggio lo “Stand Salute”- allestito nella traversa di via Regina Elena, di fronte all’ex Charleston- vedrà la collaborazione tra i farmacisti di Federfarma Palermo, Farmaciste Insieme e Fenagifar, affiancati da nutrizionisti esperti per offrire controlli preventivi ad atleti e visitatori sul territorio delle principali malattie cardiovascolari.



Durante i giorni di manifestazione presso lo “Stand Salute”, oltre la campagna informativa e preventiva sui corretti stili di vita e ai controlli preventivi, sarà anche somministrato un breve questionario anonimo finalizzato a raccogliere dati sugli stili di vita della popolazione. I risultati permetteranno di avere un quadro realistico dei comportamenti dei cittadini in un contesto sportivo e ricreativo, utile per offrire spunti per future iniziative di educazione sanitaria.



“Lo Stand Salute rappresenta un punto di incontro tra prevenzione e partecipazione, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a tematiche fondamentali spesso trascurate nella quotidianità, come il monitoraggio periodico dei parametri clinici e l’adozione di stili di vita equilibrati. Portare la prevenzione all’interno di un evento sportivo significa intercettare le persone in un contesto positivo e accessibile, favorendo una maggiore consapevolezza sui propri comportamenti e sul proprio stato di salute. Anche pochi minuti dedicati a un controllo possono rappresentare un primo passo verso una maggiore attenzione alla salute”- Paolo Levantino, segretario nazionale dei giovani farmacisti della Fenagifar e responsabile scientifico dell’iniziativa



Il cuore della manifestazione si concentrerà nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio, che verranno dedicate agli esami preventivi.



Sabato 2 maggio saranno presenti dei nutrizionisti che si occuperanno di controllare il peso corporeo ed eseguiranno l’esame impedenzometrico per calcolare l’indice di massa corporea e valutare i paramenti in relazione agli eventuali rischi per la salute.

Invece, domenica 3 maggio i farmacisti effettueranno lo screening con il controllo dei principali paramenti per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, come l’analisi della glicemia, del colesterolo e la misurazione della pressione arteriosa.

“Partecipiamo con spirito di servizio ad uno dei più grandi eventi sportivi outdoor del Sud Italia – dichiara Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo – con l’ennesimo screening gratuito di massa che offriamo periodicamente per contribuire al benessere e alla salute dei cittadini. Ancora una volta i farmacisti, che sono presenti capillarmente sul territorio con le farmacie sotto casa, confermano la loro vicinanza alle persone impegnandosi per la prevenzione delle malattie prima ancora che per le cure, a supporto del Servizio Sanitario Nazionale nell’azione di controllo e monitoraggio dei principali rischi patologici. E’ un impegno quotidiano dei farmacisti che si traduce nel modello della ‘farmacia dei servizi’, che in questa occasione portiamo all’aperto sostenendo il valore sociale di questa importante e partecipata manifestazione sportiva”.



Un valore che si aggiungerà alla manifestazione sarà l’attenzione rivolta alla salute femminile. Grazie alla presenza di Farmaciste Insieme, verrà offerto un supporto specifico alle donne per identificare le malattie silenti che vengono scoperte solo tramite screening specifici.



“Le donne per le donne. Le farmaciste rappresentano il 79,8% del personale nelle farmacie e si distinguono per l’impegno nel sociale, per l’aiuto alle donne vittime di violenza attraverso il ‘Progetto Mimosa’, per la prevenzione delle malattie della sfera femminile. Anche in questo caso, siamo al fianco di Federfarma e Fenagifar per informare atlete e visitatrici sulle patologie silenti che si possono scoprire solo attraverso screening specifici”- afferma Licia Pennino, presidente regionale di Farmaciste Insieme



I controlli saranno effettuati in modo semplice e veloce, consentendo ai visitatori di ottenere informazioni utili sul proprio stato di salute in pochi minuti. In entrambe le giornate saranno fornite indicazioni utili per la prevenzione.

