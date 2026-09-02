Palermo 2 settembre 2026 – E’ nuovamente attiva la piattaforma della Flc Cgil Palermo “La scuola che vogliamo” per tutte le segnalazioni di guasti, disservizi e criticità che riguardano le scuole di Palermo. “Come ogni anno invitiamo a segnalare nel nostro sito (https://www.flcgilpalermo.it/la-scuola-che-vogliamo/) ogni problema che riguarda l’edilizia scolastica, l’eccessivo caldo nelle classi, mancanza di personale, richieste di ulteriori posti di sostegno – afferma il segretario generale della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – Uno strumento che mettiamo a disposizione per raccogliere segnalazioni, denunce, richieste e consigli e tutto ciò che può servire per fare di tutto affinché le cose migliorino e garantire il sereno svolgimento dell’anno scolastico. Un canale importante per denunciare disservizi e trovare le soluzioni in modo tempestivo, chiedendo l’intervento di istituzioni e organi competenti. Così come è capitato tante volte con la richiesta di pronto intervento contro il degrado negli edifici scolastici o l’inadeguatezza termica delle aule, sia in estate che in inverno”.













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