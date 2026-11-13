Palermo 13 novembre 2026 – «L’assessore regionale Mimmo Turano ha ragione quando, presentando il decreto che stanzia un milione per l’acquisto di nuovi scuolabus, richiama il legame tra mobilità e diritto allo studio. Poter raggiungere la propria scuola ogni giorno, con collegamenti adeguati e a un costo sostenibile, è una condizione per poterla frequentare. A Palermo, però, basta leggere le tariffe degli abbonamenti per misurare la distanza tra quel principio e la vita quotidiana delle famiglie».

Lo dichiara Fabio Cirino, segretario generale della Flc Cgil Palermo, che giudica incomprensibile che a Palermo la tariffa dell’abbonamento Amat riservata a giovani e studenti under 27 sia più alta di quella riconosciuta ad altre categorie. «A Palermo un abbonamento annuale Amat costa a uno studente 150 euro, per 4 linee. Altre categorie, come i dipendenti dell’Asp e i dipendenti comunali e le loro famiglie, hanno tariffe agevolate da 110 o 100 euro, in base alla convenzione stipulata con l’ente. Si arriva così a una situazione assurda: un ragazzo che va a scuola paga più di un adulto con uno stipendio. Così il costo della mobilità per i figli dipende dal lavoro dei genitori. Questo è l’esatto contrario del diritto allo studio. In concreto, due studenti che prendono lo stesso autobus per andare nella stessa scuola possono pagare cifre diverse. Per chi ha più figli, questa differenza si moltiplica».

“Come Cgil Palermo – aggiunge Cirino – abbiamo già fatto una proposta precisa: il trasporto pubblico gratuito per tutti gli studenti, con una card mobilità dedicata, valida su tutta la rete urbana ed extraurbana dell’area metropolitana.Non è una spesa ma un investimento: contro la dispersione scolastica, da noi tra le più alte d’Italia, sostegno dei redditi delle famiglie e a favore di una mobilità più sostenibile, con meno auto private davanti alle scuole. I nuovi scuolabus sono una buona notizia, soprattutto per i comuni dell’entroterra. Ma non bastano se intanto, per migliaia di studenti delle superiori, l’autobus e la metro restano una spesa che pesa sul bilancio familiare. Chiediamo alla Regione, alla Città metropolitana, al Comune di Palermo e alle aziende di trasporto di aprire subito un tavolo. Se siamo d’accordo sul principio, allora facciamo in modo che studiare a Palermo non costi più che lavorarci».













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