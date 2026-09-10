Palermo 10 settembre 2026 – La Flc Cgil Palermo esprime forte preoccupazione per le incertezze che ancora avvolgono i servizi destinati agli studenti con disabilità, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico. “È incredibile – dichiara Fabio Cirino, segretario generale Flc Cgil Palermo – ritrovarsi puntualmente ogni anno, alla vigilia dell’apertura delle scuole, ad affrontare le stesse emergenze. Assistenza, trasporto e sostegno non sono servizi accessori, ma condizioni indispensabili per garantire realmente il diritto allo studio e all’inclusione”.

Per i servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi (Siam), a cinque giorni dall’avvio delle lezioni – come hanno denunciato al sindaco e al presidente della Regione il consigliere metropolitano Antonino Randazzo e la deputata regionale Roberta Schillaci, chiedendo risposte immediate – risulta ancora necessario il trasferimento delle risorse regionali alla Città Metropolitana.

“E preoccupa anche il trasporto scolastico: 475 studenti hanno scelto il servizio tramite enti accreditati, mentre risulterebbe attualmente un solo soggetto accreditato, con il concreto rischio di non riuscire a soddisfare tutte le richieste – aggiunge Fabio Cirino – E’ necessario intervenire subito affinché nessuno resti privato del trasporto e dei servizi necessari alla frequenza scolastica”.

La Flc Cgil Palermo rimane inoltre in attesa di un ulteriore decreto dell’Usr Sicilia per l’assegnazione di posti di sostegno in deroga, considerato che in tutta la Sicilia sono pervenute ulteriori richieste legate a nuove certificazioni e alle esigenze rappresentate dalle scuole.

“Serve una programmazione tempestiva – conclude Cirino – perché nessuno studente con disabilità può iniziare l’anno scolastico senza i servizi e il sostegno necessari. Il diritto all’inclusione deve essere garantito dal primo giorno di scuola, non settimane dopo”.

























Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.