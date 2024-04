Una giornata “di lavoro vero” in azienda, un percorso di formazione prima teorica e poi pratica, la possibilità di iniziare ad imparare ad eseguire alcuni test di laboratorio sui materiali da costruzione.

E’ questo in estrema sintesi il risultato della collaborazione tra l’istituto scolastico “IISS C.M. Carafa” di Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta e “Geoservice”, storico laboratorio di prova aderente ad “Alcanta” che si occupa – con basi a Palermo, Messina ed Agrigento – di tecnologie ed esecuzione di prove di laboratorio ed indagini in situ su terre, materiali da costruzione e strutture. Progetto sostenuto anche da “Strutture Sicure”, associazione di tutela sociale del diritto alla sicurezza strutturale, infrastrutturale e geologica.

Gli studenti, che precedentemente avevano approfondito la materia in classe, hanno quindi potuto partecipare prima alla formazione teorica in azienda per poi eseguire direttamente le prove in laboratorio, insieme agli specialisti di Alcanta. Nel corso dell’iniziativa, gli alunni del Carafa hanno svolto insieme agli sperimentatori prove di compressione su calcestruzzo, piuttosto che di trazione e resilienza sugli acciai, ma anche magnetometriche, sclerometriche e georadar sulle strutture esistenti.

“Sono questi i momenti in cui si concretizza la didattica per competenze, punto di forza della scuola in cui da quest’anno ho il piacere di insegnare, ed è grazie ad aziende come Alcanta che si possono portare avanti progetti veramente validi di PCTO”. A dirlo l’ingegnere Calogero Genco, docente di laboratorio di Costruzioni e Topografia dell’IISS ‘C. M. Carafa’ di Mazzarino, che continua: “Nello specifico con questa esperienza i nostri studenti di terza e quarta del corso CAT per Geometri hanno potuto acquisire competenze sulle procedure sperimentali di verifica in laboratorio dei materiali da costruzione, addirittura è stata data loro la possibilità di eseguire in prima persona semplici controlli sul calcestruzzo. Attività sicuramente da riproporre per il futuro”.

Entusiasta anche Andrea Messina di Alcanta: “Accogliamo sempre con grande senso di responsabilità le scuole ed i loro alunni, per la duplice ragione sociale che da un lato si avvicinano all’economia reale, comprendendo l’enorme importanza della presenza delle aziende sul territorio, e dall’altro, nel caso specifico, per poter anche imparare realmente le tecniche e l’irrinunciabile necessità di controlli strutturali, infrastrutturali e geologici di qualità”, conclude Messina.

Luogo: Laboratori Alcanta, Favara (Agrigento)

