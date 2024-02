Martedì prossimo, la regista Rosalba Vitellaro e la produttrice televisiva nonché autrice di trasmissioni Rai, Alessandra Viola incontreranno a Palermo gli alunni delle classi quarte della Direzione Didattica Statale Francesco Orestano, di via Conte Federico (quartiere Brancaccio). Nel corso dell’incontro, in onore dei magistrati Falcone e Borsellino, nella sala riunioni della scuola verrà proiettato il cortometraggio “Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi”. Al termine della proiezione, seguiranno riflessioni, domande e curiosità che i piccoli spettatori rivolgeranno alla due ospiti. Nei mesi scorsi, i soli alunni della classe 4B, coordinati dalle docenti Pamela Vassallo e Anna Gianfisco, hanno avuto modo di visionare i lavori ideati, diretti e prodotti dalle due artiste e firmati da Rai Fiction dai titoli “Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi”, “La missione di 3P” e “La stella di Andra e Tati” rivelatisi veri e propri strumenti educativo-didattici, in quanto trattano, con un linguaggio accessibile a tutti, tematiche culturali e sociali quali: la legalità, la Shoah e il bullismo. Al termine delle proiezioni hanno fatto seguito conversazioni guidate e attività grafico pittoriche con la realizzazione di disegni e cartelloni. Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola, rimaste piacevolmente stupite da questo percorso formativo, una volta tornate a Palermo, hanno deciso di dedicare una mattinata anche a tutti gli altri alunni delle classi quarte. L’incontro di martedì, alla Direzione Didattica Statale, Francesco Orestano, guidata dalla dirigente scolastica Irene Marcellino, sarà per i giovani spettatori una opportunità per vivere da vicino il mondo dei film di animazione, un vero e proprio incontro tra arte, cultura, cinema e scuola. Martedì, Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola parleranno anche del loro nuovo format “Clorofilla”, in onda sui canali del digitale terrestre Rai play e Rai Gulp. Il programma originale di Rai Kids è finalizzato a sensibilizzare anche le scuole verso il mondo delle piante, alla loro tutela e alla loro piantumazione.

Luogo: Direzione Didattica Statale Francesco Orestano, Via Conte Federico , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.