Nuova tappa del tour istituzionale della Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo nelle scuole secondarie della provincia che oggi, così come concordato nelle scorse settimane, ha visitato l’istituto nautico “Caio Duilio” e il Liceo Classico “Giuseppe La Farina”.

“Oggi – dichiara la Senatrice Bucalo, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile della scuola del partito – ho avuto modo di visitare due vere eccellenze del territorio. L’istituto nautico Caio Duilio è una scuola dalla grandissima tradizione. Una scuola al passo con i tempi che bene interpreta la vocazione marinara del territorio e che porta in alto il nome della marineria Messinese. Una scuola che guarda alla formazione con una grandissima attenzione al mondo del lavoro. Una prerogativa che ho riscontrato anche al liceo La Farina. Un liceo classico modernissimo che ha saputo conciliare le sue peculiarità con percorsi formativi come il Cambridge e le curvature giuridica e biomedica che rispondono alle reali esigenze della formazione universitaria e del mondo del lavoro. Una scuola che, in controtendenza con il dato nazionale, riscuote consensi da parte dei ragazzi e delle famiglie, con una crescita continua del dato relativo alle iscrizioni”.

Tanto al liceo La Farina quanto al Caio Duilio la Senatrice Bucalo ha avuto modo di dialogare con i ragazzi con i quali ha discusso di politica, di diritti e di legalità.

“Mi sento di rivolgere un particolare ringraziamento – conclude la Bucalo -alle dirigenti Daniela Pistorino, per il nautico, e Caterina Celesti per la bella accoglienza e per lo splendido lavoro fin qui svolto.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.