Scuola, studenti del Gorgia di Lentini vincono premio nazionale “Il bullismo ed i pericoli della rete”

di Press Service

06/12/2023

Gli studenti delle classi 4B-5A-5B-5L-3F-3G dell’’Istituto

superiore “Gorgia – Vittorini” di Lentini hanno vinto il primo premio al

concorso nazionale “Il bullismo e i pericoli della rete”. Il progetto, che

approfondisce il tema dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e dei

rischi legati al mondo virtuale, è stato promosso dal Moige (Movimento

Italiano Genitori), con il contributo della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola

promosso da MiC (Ministero della Cultura) e MiM (Ministero dell’Istruzione e

del Merito) e con il patrocinio di Confarca che ha coinvolto 300 scuole

italiane di II grado delle regioni italiane. Il cortometraggio, presentato al

concorso racconta la storia di “Leila”” (tratto da una storia vera) che

veniva vessata dai compagni di classe. Gli studenti, coinvolti nel progetto,

seguiti dalla professoressa Lucilla Fisicaro, docente di Scienze Motorie,

dopo una serie di incontri sul tema hanno realizzato il cortometraggio. Le

riprese sono state effettuate utilizzando diverse location del territorio e

della scuola. Gli studenti – attori sono: Virginia Parisi, Giorgia Gigliuto,

Ginevra Valvo, Renèe Runza, Cirino Junior Greco, Salvatore Russo, Carla

Maria Toscano, Isabella Arisco, Benedetta Cottone, Ornella Maria Indulto,

Sabrina Costantino Muccio, Luigi Campisi, Leonardo Virgillito, Riccardo

Gaeta, Maria Giulia Ossino. La regia, la sceneggiatura e le musiche sono

state curate dalla prof.ssa Lucilla Fisicaro. Un plauso agli studenti per

l’obiettivo raggiunto, è arrivato dal dirigente scolastico Prof. Vincenzo

Pappalardo, dalle vice presidi Katia Battiato, Lucia Sala e dai referenti del

plesso “Gorgia” Elisa Lombardo e Gabriella Romano. L’Istituto – guidato

dal Dirigente Scolastico Vincenzo Pappalardo – ha da tempo adottato la

mission di promuovere valori sani e di eliminare ogni forma di violenza.

Questo impegno è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione

dell'Associazione Moige (Movimento Italiano Genitori). “L'obiettivo del

cortometraggio è quello di fornire agli studenti – ha detto la prof.ssa

Lucilla Fisicaro – gli strumenti necessari per riconoscere, prevenire e

affrontare il fenomeno del cyberbullismo e bullismo”. L’Istituto superiore

“Gorgia – Vittorini” e l'Associazione Moige condividono un impegno

profondo nel promuovere una cultura di rispetto reciproco, solidarietà e

comprensione tra i giovani.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.