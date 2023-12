Lunedì 11 dicembre alle ore 13:30 alla scuola paritaria bilingue Thomas More, in via Pacinotti 49, si svolgerà il seminario “Prevenzione dei traumi da scoppio della mano”. L’incontro vuole sensibilizzare bambini e adolescenti sui i rischi che si corrono per l’uso improprio e non consapevole di botti e petardi, legali e illegali. Intervengono Stefania Guccione, presidente della cooperativa Thomas More, Bartolo Corradino e Pierfrancesco Pugliese dell’Unità operativa di chirurgia plastica e ricostruttiva del Policlinico di Palermo, l’ispettore Filippo Giordano e l’assistente Rocco Crispino del Nucleo artificieri della Questura di Palermo.

Luogo: Scuola Thomas More, Via Pacinotti , 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

