A distanza di un mese dall’incontro tenutosi presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, le problematiche relative all’edilizia scolastica negli istituti superiori di Capaci e Carini non risultano ancora del tutto risolte.

Nel precedente confronto erano state segnalate infiltrazioni d’acqua nel plesso Mursia – succursale di Capaci, con lavori programmati per il ripristino della guaina impermeabilizzante. Tuttavia, secondo quanto riferito recentemente da una mamma, la situazione nella succursale continuerebbe a presentare criticità: oltre alle infiltrazioni, vi sarebbero termosifoni con flessibili che perdono acqua, con disagi in alcune classi. Una condizione che desta preoccupazione sotto il profilo della della salubrità degli ambienti.





Permane inoltre la problematica relativa al riscaldamento presso l’Istituto di Istruzione Superiore Laura Lanza di Carini, dove — secondo le ultime segnalazioni — non sarebbe stato ancora ripristinato il corretto funzionamento dell’impianto.

A intervenire nuovamente è Giovanni Gallina, referente di CittadinanzAttiva, che annuncia un’ulteriore iniziativa istituzionale: «Non possiamo permettere che studenti e personale scolastico continuino a vivere situazioni di disagio. La scuola deve essere un luogo sicuro, dignitoso e adeguato. Questa settimana mi recherò presso la Provincia per chiedere interventi immediati e risolutivi. Continueremo a vigilare fino alla piena soluzione dei problemi».

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della manutenzione degli edifici scolastici e la necessità di interventi tempestivi per garantire il diritto allo studio in condizioni adeguate.

