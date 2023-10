Palermo 12 ottobre 2023 – La Flc Cgil Palermo ha realizzato e messo online su pagina fb e sito la piattaforma per segnalare e denunciare disservizi legati all’edilizia scolastica delle istituzioni scolastiche di Palermo e provincia.

“Abbiamo pensato di mettere a disposizione di chi vorrà, docenti, dirigenti scolastici, lavoratori della scuola, genitori e cittadini uno strumento per segnalare problematiche relative all’edilizia scolastica: aule interdette, locali inagibili, palestre o aule magne non praticabili, ascensori privi di collaudo, spazi mancanti o inadeguati, sistemi di riscaldamento non funzionanti”, dice il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino.

Online è pubblicato il modulo da riempire per descrivere la natura del problema, indicando il nome dell’istituzione scolastica e le proprie generalità.

L’iniziativa è nata in seguito alle proteste per i problemi di edilizia scolastica alla Don Milani, la scuola di Villabate con 500 bambini costretti nello scorso anno scolastico ai doppi turni. Un caso che è stato sollevato ripetutamente e seguito dalla Flc Cgil Palermo.

“Crediamo che una corretta gestione dell’edilizia scolastica debba rappresentare un impegno serio delle istituzioni, perché è fondamentale fornire un ambiente adeguato all’apprendimento, un ambiente che sia sicuro e non interdetto. La scuola che vogliamo non ha spazi interdetti, per questo attraverso la nostra pagina chiediamo di segnalare e condividere l’iniziativa, al fine di denunciare agli organi competenti problemi relativi all’edilizia scolastica, alle aree interdette e ai locali da ristrutturare nelle strutture scolastiche”.

Link:https://www.facebook.com/photo?fbid=641556841426707&set=a.577504441165281

Link sito: https://www.flcgilpalermo.it/la-scuola-che-vogliamo/

